Overspoeld met spam-sms’jes? Niet meer dankzij deze handige functie op je iPhone

Wordt de berichteninbox van je iPhone ook overspoeld met irritante spamberichten? Dankzij deze superhandige feature in de Berichten-app heb je daar geen last meer van. Hoe dat zit, leggen we je maar al te graag uit.

Spamberichten op je iPhone zijn er in alle soorten en maten. Vaak hebben ze Ă©Ă©n doel: makkelijk geld verdienen. De berichtjes stellen dat je een prijs hebt gewonnen of dat je juist een boete moet betalen. Hoewel we allemaal wel weten dat we nooit zomaar op een shady linkje moeten klikken, is het irritant om deze spam te ontvangen.

Spam-killer voor iPhone

Het heeft vaak weinig zin om de nummers van spamberichten te blokkeren. De afzender gebruikt dan namelijk gewoon een ander nummer. Gelukkig heeft Apple daar een oplossing voor. Je iPhone beschikt namelijk over een handig spamfilter. Zo stel je hem in.

Ga naar Instellingen en druk op Berichten. Scrol naar beneden en zet onder Berichtfilter de slider Filter onbekende afzenders aan. Ga terug naar de instellingen en druk op Meldingen. Scrol weer naar beneden en druk op Berichten. Druk nu op Pas meldingen aan en zorg dat de slider achter Onbekende afzenders is uitgeschakeld.

Open nu de Berichten-app op je iPhone. Druk linksboven op Filters en selecteer Onbekende afzenders om berichten van afzenders die niet in je contacten staan te zien. Je wisselt net zo makkelijk weer terug naar je core-berichten.

Kleine sidenote

Je ontvangt nog steeds spamberichten op je iPhone, maar wordt er niet langer mee lastiggevallen. Je krijgt er geen notificaties van Ă©n ze verschijnen in een afzonderlijke map. Superfijn, al is er wel een kleine sidenote.

In de map voor onbekende afzenders komen ook berichten te staan van bedrijven, zoals sms’jes met updates van je flitsbezorger of beveiligingscodes om ergens in te loggen. Het is slim om deze afzenders toe te voegen aan je contacten of om regelmatig in de map met onbekende afzenders te kijken. Anders mis je mogelijk een belangrijke update!