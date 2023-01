Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Fortnite geraakt door Apple, populaire game slechter geworden op iPhone

Fortnite staat al een tijdje niet meer in de App Store van Apple. Maar wanneer je de game nog op je iPhone had staan, dan kun je – twee jaar later – blijven spelen. De vraag is echter: is dat wel handig? Want inmiddels is de game flink gedateerd en nu maakt de ontwikkelaar bekend dat sommige functies niet meer werken.

Ontwikkelaar Epic Games doe zijn verhaal via Twitter. Heb je versie 13.40 op je iPhone staan? Dan is het helaas niet meer mogelijk je V-Bucks uit te geven (V-Bucks zijn de digitale munteenheid in de game). Het is voor spelers dus niet meer mogelijk allerlei digitale items te kopen in het populaire spel. En dat is nogal een probleem.

Fortnite op iPhone wordt er niet beter op

Dit geldt overigens niet alleen voor de mensen die versie 13.40 op hun iPhone hebben staan. Ook de mensen die dezelfde variant op macOS of Android draaien, vissen voortaan achter het net. Op die platformen is de game namelijk ook verbannen. Daarnaast moeten alle spelers voortaan achttien jaar of ouder zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We want all versions of our games to use the current suite of Epic Online Services including parental controls, purchasing defaults, and parental verification features. We are not able to update the app on these platforms given Apple and Google’s restrictions on Fortnite. (2/2) — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 23, 2023

Hoe komt dat nu ineens? Dit heeft alles te maken met de gedateerde versie van Epic Online Services. Dat is een achtergrondservice die dingen als ouderlijk toezicht en betalingen beheert. Het is voor Epic Games heel moeilijk die dienst bij te werken, aangezien zijn apps dus niet meer in de App Store staan.

Speelt iemand deze versie nog?

Waarschijnlijk is dit niet zo’n groot probleem, aangezien er mogelijk weinig mensen zijn die deze versie spelen. Ja, het spel werkt nog, maar krijgt al jaren geen nieuwe content meer. Bovendien kunnen spelers het alleen opnemen tegen mensen die dezelfde versie draaien; en die groep is naar verluidt vrij klein.

De grote vraag is nu: wanneer keert Fortnite terug naar de App Store? Als het aan Epic Games-CEO Tim Sweeney ligt, dan gebeurt dat dit jaar. Hoe precies is nog de vraag, maar misschien heeft het iets met het sideloaden (dat in het vooruitzicht ligt) te maken. De game is vooralsnog verbannen van de App Store.

