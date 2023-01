Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Fans van Nintendo Switch kunnen bijna niet zonder deze iPhone-app

Zowel de Xbox van Microsoft als de PlayStation van Sony hebben indrukwekkende apps voor de iPhone. De Nintendo Switch loopt wat dat betreft wat achter. Er is nu een app van een derde partij die in ieder geval een stap in de goede richting zet.

Anno 2023 is het bijna de normaalste zaak dat we dankzij streaming ook onze games van de Xbox en PlayStation op onze iPhone, iPad of andere slimme apparaten kunnen spelen. Dat is bij Nintendo helaas nog niet het geval. Maar derde partijen bekijken nu wel wat je wél kunt doen met je Switch-account, zoals SwitchBuddy doet.

Nintendo Switch-app streamt niet op iPhone

Vooropgesteld is de Nintendo Switch-app van Nintendo zelf behoorlijk beperkt. Je kunt zien wie er online is, en een andere handige functie is dat je voice chat kunt gebruiken zonder bijvoorbeeld een Discord-account hoeft te maken.

Streaming zoals Microsoft doet met Xbox Remote Play, of Sony met zijn versie van Remote Play zit er dus niet in. Natuurlijk kan je met enige handigheid wel Switch-games spelen op je smartphone met bijvoorbeeld Yuzu, maar legaal is dat zeker niet. We laten dat dus even voor wat het is.

Toch heeft de app SwitchBuddy een aantal features die de officiële Switch-app niet heeft, en Nintendo-fans gaan daar zeker blij van worden.

SwitchBuddy 3 houdt je op de hoogte Nintendo Switch-releases

Een van de fijnste functies is dat je in deze app met groot gemak een overzicht krijgt van alle Nintendo Switch-gamereleases in de aankomende maanden. Dit systeem (waarin je natuurlijk ook kunt zoeken) wordt aangedreven door de uitstekende gamedatabase IGDB.

Elke game is voorzien (indien beschikbaar) van trailers, screenshots en links naar meer info. De releasedatums zijn zelfs regiogebonden als je de app toestemming geeft om je locatie te checken.

Door een game toe te voegen in je lijst van favorieten krijg je meteen een countdown-klok op je iPhone. Die kan je meteen in je agenda zetten. Ook kan je die info met een link makkelijk delen met je vrienden die de games wellicht ook willen spelen.

Premium-versie op iPhone geeft je nét iets meer voor weinig

Het enige nadeel is dat je slechts vijf Nintendo Switch- games in je favorietenlijst kan zetten. Maar als je 18 dollar per jaar betaalt is dat aantal oneindig, kan je zelf thema’s voor de app kiezen en alternatieve app-icoontjes gebruiken.

Met andere woorden: SwitchBuddy is de ideale app naast je ‘gewone’ Nintendo Switch-app. En nu maar hopen dat Switch-games binnenkort ook te streamen zijn. Aan de andere kant: de Nintendo Switch is een handheld… dus waarom zou je?

Overigens kan je wel je Switch-controllers koppelen aan je iPhone. Hoe je dat doet lees je hier.