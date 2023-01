Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dell gaat de strijd aan met Apple Pro Display met nieuw beeldscherm

De tijd dat de Apple Pro Display de beste monitor is voor professionals is wellicht voorbij. Dell heeft aangekondigd dat het met een nieuw beeldscherm komt met betere specs en een (eventueel) lagere prijs.

Veel mensen die werken met beeld op hoge resolutie zoals ontwerpers en film editors zweren bij de Apple Pro XDR-display. Het is namelijk koning als het gaat om hoge resolutie en kleurnauwkeurigheid. Maar de tijd van die hegemonie is wellicht binnenkort voorbij.

Duwt Dell Apple voor de troon?

Dell windt er geen doekjes om: ze gaan absoluut de ellebogen gebruiken om een plek op deze high-end-markt te veroveren. Het nieuwe display wordt namelijk een 32-inch 6K UltraSharp-scherm met een ingebouwde 4K-webcam. Het IPS-paneel heeft volgens Dell een ‘hoog contrast en diepere zwarttinten’. Dus daar mag je wel vanuit gaan.

Volgens specifieke specs is de display 6133 bij 3456 pixels met 223 PPI (pixels per inch), iets hoger dan het Pro Display XDR van Apple. Het Pro Display XDR van Apple is 6016 bij 3384 pixels met 218 PPI (pixels per inch).

Veelzijdige aansluitingen

Ook qua aansluitingen hebben gebruikers niets te klagen. Op de achterkant van het 32-inch 6K UltraSharp-scherm van Dell zitten verschillende poorten, waaronder Thunderbolt 4 met tot 140 W aan stroomlevering, USB-A, ethernet, HDMI en DP 2.1.

Aan de voorkant van het scherm is ook toegang tot twee USB-C- en één USB-A-poort via een uitklapbare gedeelte, waardoor je sneller toegang hebt om accessoires en randapparatuur aan te sluiten.

Dell zegt dat het scherm later dit jaar beschikbaar is maar heeft geen prijsdetails vrijgegeven. Het Pro Display XDR van Apple kost 4.999 dollar voor de standaardversie en 5.999 dollar voor de nano-versie. De Pro Display XDR wordt niet geleverd met een standaard, deze moet apart worden gekocht voor 999 dollar.

De kans dat Dell onder deze toch wel exorbitant hoge prijzen gaat zitten is dan ook behoorlijk groot. Al eerder ging LG de strijd aan met Apple met de veel goedkopere Ultrafine.