Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Creative Zen Air probeert Apple’s AirPods uit te schakelen voor 60 euro

Het bedrijf Creative Technology komt met in-ear oordopjes die wellicht gaan streven om Apple’s AirPods van de troon te stoten. Niet alleen qua design en geluid, maar vooral door de prijs.

De Apple AirPods worden door velen gezien als de Baas boven Baas wat in-ear oordoppen betreft. Niet alleen is het geluid onvoorstelbaar goed, vooral de actieve ruisonderdrukking (ANC) is onnavolgbaar. Ze zijn nog wel een beetje pittig prijzig (tenzij je weet waar te zoeken). Creative Technology wil met de Creative Zen Air Apple van de troon stoten. Naar eigen zeggen zijn ze net zo goed maar veel goedkoper.

Creative Zen Air lijken op Apple’s AirPods maar veel goedkoper

Het eerste wat opvalt aan de Zens is dat ze enorm lijken op de Airpods. Ze hebben een strak, minimalistisch design (wat enigszins lijkt op dat van de Nothing Ears) en komen in een oplaaddoosje wat kleiner oogt dan die van de AirPods.

De specs van de nieuwe headset liegen er ook niet om. Zo zijn de dopjes in staat om tot 18 uur aan afspeeltijd te leveren. Ze hebben daarnaast 10 millimeter neodymiumdrivers, een Bluetooth 5.0-verbinding en kan het met de IPX4-waardering ook prima tegen water.

Actieve ruisonderdrukking

Net als de AirPods van Apple hebben de Zen Airs actieve geluidsonderdrukking. Dat betekent dat het geluid vanuit de omgeving scant en de hoeveelheid onderdrukking actief aanpast. Als je dus druk aan het werk bent, of lekker aan het hardlopen gaat, blokkeert de Zen Air al het ongewilde geluid.

De dopjes zijn ook erg licht: ze wegen slechts 46 gram. Lichter dus dan de AirPods van Apple. Daarnaast hebben de oordopjes vier microfoons zodat je altijd helder klinkt wanneer je een online gesprek hebt. Ook zijn ze 18 uur lang te gebruiken, én kan je ze draadloos opladen.

Ook stelt Creative Technology dat de dopjes beschikken over technologie die SXFI-apparaten ondersteunen die Super X-Fi Spatial Holography hebben. Hierdoor krijg je een ruimtelijk geluid wat te vergelijken is met Spatial Audio van Apple.

Op papier kan de Zen Air wel eens een geduchte concurrent voor Apple worden, zeker ook vanwege de prijs. Ze zijn verkrijgbaar voor slechts 59,99 euro op de site van Creative Technology.