Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

CES 2023: alles wat Philips Hue heeft aangekondigd

De afgelopen week kon je er natuurlijk niet omheen: CES 2023. Bijna alle grote spelers toonden tijdens de beurs hun nieuwste producten en ideeën. Zo ook Philips Hue. Maar wat brengt de lampenmaker aan het begin van dit jaar uit? OMT-redacteur Jeroen vertelt het je.

Als je jouw huis in andere sferen wil brengen is Philips Hue de juiste keuze. Met de slimme verlichting kun je jouw huis in alle kleuren van de regenboog verlichten. Dat kan binnenkort ook met een aantal nieuwe producten.

Nieuwe Philips Hue-producten tijdens CES 2023

Philips heeft tijdens de CES 2023 een aantal indrukwekkende producten laten zien. Zelfs Samsung is erbij betrokken. Dit zijn toch wel een de meest toonaangevende.

Philips Hue Sync TV app

Laten we beginnen met misschien wel de opvallendste aankondiging van Philips Hue: de Sync TV-app die beschikbaar komt op Samsung-televisies van 2022 en nieuwer. De app brengt de kleuren die je op jouw televisie ziet naar de huiskamer. De lampen verlichten dan in de kleuren van een game of serie.

Je kunt het een beetje vergelijken met de Ambilight televisies van Philips. Overigens is de app zeker niet goedkoop, want het heeft een prijskaartje van 129,99 euro. Voor een app. Frappant maar wellicht de moeite waard. We gaan het zeker testen voor je.

Go Portable tafellamp

Vanaf 21 januari is de draadloze tafellamp van Philips Hue verkrijgbaar in Europa. Deze kun je dus overal mee naartoe nemen. Ideaal bijvoorbeeld tijdens de zomer als je wat langer buiten wil zitten en wat licht nodig hebt. Deze lamp is met een prijskaartje van 159,99 euro overigens niet heel goedkoop.

Philips Hue Resonate wandlamp

Heb je buiten wat meer licht nodig dan wat afkomstig is van de kleine tafellamp? Dan kun je wellicht kiezen voor de Resonate wandlamp. Dit is de lamp die je makkelijk buiten aan de muur monteert.

In tegenstelling tot zijn grote broer schijnt deze alleen naar beneden. Je kunt de lamp vanaf 24 januari kopen voor 119,99 euro.

Tap Dial Switch

Philips Hue vernieuwt de Tap Dial Switch. Dat is opvallend aangezien de knop vorig jaar geïntroduceerd werd. Je kunt er vanaf 14 maart ook een magnetische ronde houder bijkrijgen. De prijs blijft overigens gelijk: je hebt ‘m voor 49,99 euro.