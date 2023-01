Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Toon je innerlijke Rembrandt met de beste teken-apps voor iPad

Tekenen op je iPad is een stuk prettiger als je de juiste tools gebruikt. Daarom hebben we de beste teken-apps voor je op een rij gezet. Het maakt niet uit of je net begint met tekenen of al een fervent kunstenaar bent: goed gereedschap is het halve werk!

De iPad is een geweldig apparaat om al je creativiteit kwijt te kunnen. De tablet van Apple is uitermate geschikt om op de tekenen, of je nu over een Apple Pencil beschikt of je vingers gebruikt. Met de onderstaande apps is tekenen leuker dan ooit!

Beste teken-apps voor iPad

#1 Procreate

Procreate is misschien wel de perfecte teken-app voor je iPad. Deze is namelijk geschikt voor alle tekenstijlen, of je nu digitaal wil schetsen, schilderen of illustreren. Het kan allemaal. Daarnaast werkt Procreate ontzettend goed met de Apple Pencil en ga je aan de slag met een hoop verschillende penselen en tools om altijd met een meesterwerk te eindigen.

Procreate kost 15,99 euro in de App Store.

#2 Adobe Fresco

Deze vrij nieuwe teken-app van Adobe is speciaal gemaakt voor de iPad en de Apple Pencil. Het is dan ook uitermate geschikt voor iedereen die graag tekent. Je gebruikt een hoop tools die je wellicht kent van Photoshop, zoals Live Brushes, maar ook de handige selectietools en masking tools. Bepaalde functies zitten wel weer achter een Creative Cloud-abonnement.

Adobe Fresco is gratis verkrijgbaar.

#3 Freeform

De nieuwe Freeform-app van Apple is bedoeld als samenwerkingstool, maar werkt ook uitstekend voor snelle tekeningen. De app werkt ook nog eens naadloos samen met iCloud. Hierdoor heb je eenvoudig toegang tot je schetsen op andere apparaten, zoals je iPhone en Mac. Hoewel er meerdere penseelstijlen en kleuropties zijn, zijn de personalisatieopties wel wat beperkter dan andere teken-apps in deze lijst.

Freeform is gratis beschikbaar (vanaf iPadOS 16.2).