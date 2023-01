Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom WWDC 2023 de grootste in jaren kan gaan worden

We doen het al een aantal jaar zonder: een groots en meeslepend WWDC-evenement van Apple. Maar nu zijn er de eerste signalen dat het in 2023 mogelijk anders gaat dan in de jaren hiervoor. Krijgen we dit jaar een ontwikkelaarsconferentie zoals vóór 2020? Zeker weten doen we dat niet, maar we houden ondertussen hoop.

Het is geen geheim dat covid-19 het beleid van heel veel bedrijven heeft aangepast. En dan hebben we het niet alleen over de manier waarop we omgaan met zieke mensen. Het heeft ook invloed gehad op het beleid voor grote evenement waarbij veel mensen samenkomen. WWD voor Apple-fans is daar een goed voorbeeld van.

WWDC keert terug naar oude glorie?

WWDC is de Wordwide Developers Conference van Apple, waar allerlei nieuwtjes vandaan komen. Het evenement duurt een paar dagen en geeft ontwikkelaars tevens de kans zich verder te ontwikkelen (binnen het ecosysteem van Apple). Jaarlijks komen er duizenden mensen op af, maar tijdens de pandemie lukte dat niet.



Apple is making changes to its Covid-19 policy, and will stop mandating employees test before coming into the office. It's also rolling back its special sick leave policy, which previously allowed for unlimited sick leave for workers experiencing covid symptoms. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) January 25, 2023

Niet dat we nu helemaal van de pandemie af zijn, maar de druk lijkt wel te zijn afgenomen. Daardoor kan het beleid ook wat losser, waardoor evenementen als WWDC weer mogelijk zijn. Op Twitter lezen we nu dat Apple het beleid met betrekking tot covid-19 aanpast, waardoor veel dingen gaan veranderen.

Apple past beleid covid-19 aan

Zo hoeven medewerkers zich niet meer op covid-19 te laten testen wanneer ze naar kantoor komen. Daarnaast krijgen ze nog maar vijf ziektedagen wanneer ze covid-19-symptomen hebben (voorheen was dit een ongelimiteerd aantal dagen). De eerste verandering gaat in per 30 januari, de tweede per augustus 2023.

Dit doet vermoeden dat Apple zich kan opmaken voor een groots en uitgebreid WWDC, zoals we die kennen van vroeger. Dit is alles behalve bevestigd, maar de eerste signalen stemmen ons positief. De M2 iPad Pro en M2 Macs werden nog steeds via video’s aangekondigd; onduidelijk is nog of dit de laatste keren waren.

