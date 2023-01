Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch Ultra en Apple Watch Series 8: zo haal je meer uit je batterij

Het slimme klokje van Apple is voor velen onmisbaar voor gezondheid, maar ook dingen als taken en notificaties. Maar de stroomvoorziening van bijvoorbeeld de Apple Watch Ultra en Series 8 wil nog best snel leeglopen. Zo haal je eenvoudig meer uit je batterij.

Dat hele slimme horloge om je pols doet verdraaid weinig als er geen prut meer in zit. Hoewel de Apple Watch Ultra baas boven baas is qua batterijleven en zeker de Series 8 er ook toe doet, hebben ze niet het eeuwige leven. Toch zijn er makkelijke tweaks om meer uit de kan te halen.

Apple Watch-trucjes voor je batterij

Deze eenvoudige tips gelden zeker niet alleen voor de Apple Watch Ultra. Ook de Series 8 en SE 2 hebben door deze tweaks een groot batterijvoordeel. Ze halen de tijd van de Ultra niet, maar dat doet niets af aan het feit dat ze middels simpele instellingen makkelijk de dag doorkomen. En dat geldt zelfs voor oudere modellen.

Technisch gezien haalt de Ultra tegenwoordig 36 uur aan batterijleven. De Apple Watch Series 8 en SE 2 halen ongeveer (bij prima omstandigheden) zo’n 18 uur. Deze resultaten kwamen voort uit tests met horloges aangesloten op Bluetooth, maar ze maakten ook gebruik van GPS en SIM-kaarten. Pittige taken die veel energie vreten.

En toch is het makkelijk om ze nog even wat langer in leven te houden met deze simpele aanpassingen.

#1 Verander de oplaadtijden

Een van de redenen dat mensen baat hebben bij de Apple Watch is omdat het helpt met het tracken van slaap. Daarvoor is het wel nodig om het horloge om te hebben als je in bed ligt.

Het probleem is echter dat we gewend zijn om het horloge overdag te gebruiken en in de nacht aan de lader te hangen. Dat is nergens voor nodig. Draag je Apple Watch gerust tijdens je slaap en leg deze even aan de lader tijdens je ochtendroutine tijdens een koffie en douche, tijdens de lunch en ‘s avonds tijdens het eten.

Dan is hij echt wel voldoende opgeladen voor de dag.

#2 Stoppen met bewegen!

Nu willen we zeker niet zeggen dat je moet stoppen met sporten, maar de Apple Watch is geneigd te gaan meten als je langer loopt dan ‘normaal’. Soms is dat zeker wél het geval, maar soms ook niet. Wellicht woont een vriend of familie gewoonweg iets verder, en dan begint je Apple Watch te rekenen.

Voordat WatchOS je vertelt dat je ‘wellicht’ aan het sporten bent, kan je dit al in de kiem smoren. Veeg hiervoor naar rechts tijdens een wandeling die niet onder sport valt en je ziet de ‘workout’ al lopen. Daar kan je het stopzetten en dus batterij besparen.

#3 Zet nieuwe features uit om batterij te besparen

Hoe fijn het ook is dat Apple met veel toffe features uitkomt met elke update, is de kans groot dat je ze zeker niet allemaal gaat gebruiken. Waarschijnlijk staan ze echter wel aan. Check dus even welke nieuwe handigheidjes je gekregen hebt en of je ze wel gebruikt. En zet ze dan uit.

#4 Zet je scherm uit als je de Apple Watch niet nodig hebt

Even los van het feit dat de Apple Watch Ultra en Series 8 een ‘always on display’ hebben, springen de horloges (ook de oude) altijd aan als je je pols naar boven beweegt. Dat vreet enorm veel energie. Zet daarom je Apple Watch op een zuiniger modus zodat deze niet altijd fel oplicht als je toevallig een bepaalde beweging maakt.

Ga hiervoor naar de instellingen op je Apple Watch, klik op je Instellingen, vervolgens Scherm en Helderheid waarna je Altijd aan en Activeer bij pols optillen kan uitschakelen.

#5 HALLO SIRI? Shhht

De Apple Watch heeft een hele fijne functie, en ze heet Siri. Maar Siri vergt nogal wat energie. Ze ligt altijd op de loer. Je kan deze functie simpel uitschakelen.

Ga hiervoor naar de Siri-app op je iPhone. Hier kan je Luister naar Siri, Til om te spreken en Druk op de Digital Crown makkelijk aan- en uitzetten. Dat scheelt een hoop batterij omdat je Apple Watch niet constant bezig is met je omgeving.

Met deze kleine tweaks haal je dus makkelijk meer uit je slimme horloge. En mocht je nog meer Apple Watch-tips nodig hebben, dan vind je die hier.