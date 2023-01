Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Actief met Apple Watch: dit zijn de uitdagingen voor januari en februari

Apple heeft een leuke traditie opgebouwd voor de Apple Watch. Het biedt namelijk thematische uitdagingen aan over een bepaalde periode. Dat spoort mensen aan om op een leuke manier meer te bewegen. Ook voor januari en februari staan toffe dingen in de planning.

Voor mensen die meer willen bewegen en op de hoogte willen blijven van vorderingen is een Apple Watch onmisbaar. Dat geldt niet alleen voor fervente sporters, maar ook voor mensen die over het algemeen hun gezondheid in de gaten willen houden. Daarnaast helpt het ook met gezonder leven door je slaap in de gaten te houden, of helpt je met het stoppen met roken.

Apple Watch maakt bewegen leuk en spontaan

De thema’s van deze maand zijn niet per definitie iets wat meteen een belletje doet rinkelen, maar daarom zijn ze niet minder plezierig. Dit zijn de drie die je deze maand te wachten staan.

#1 Maan-Nieuwjaar bijhouden op je Apple Watch

Een Maan-Nieuwjaar is het begin van de maankalender en wordt traditioneel gevierd in China en andere Oost-Aziatische culturen. En om mee te vieren kan je een Award op je Apple Watch verdienen.

Hiervoor moet je tussen 22 januari en 5 februari een willekeurige workout doen van 20 minuten.

#2 De maand van het hart

Om deze leuke Award te krijgen moet je een workout van 30 minuten doen. Op die manier vul je je ring op je Apple Watch op dinsdag 14 februari. En laat dat ook nog eens Valentijnsdag zijn. Toeval? Dacht het niet.

#3 Black History Month

Ook in Nederland werd Black History Month gevierd, hoewel het nu Black Achievement Month heet. Er vinden dan allerlei activiteiten plaats, waaronder debatten, exposities, literatuurcollecties, workshops, spoken word-, theater-, dans-, muziek- en filmvoorstellingen.

Apple heeft daarom de ‘Unity’-uitdaging opgezet voor Apple Watch. Hierbij is het doel dat je zeven dagen op rij in februari elke dag je Move-ring sluit.

Zoals bij alle activiteitenuitdagingen van Apple kun je drie awards met je Apple Watch winnen die te zien zijn in de Fitness-app en kan je die ook gebruiken in je Messages. Daarnaast blijven vrienden op de hoogte van je activiteiten én kan je elkaar uitdagen.

Succes!