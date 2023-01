Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch Series 9 krijgt update waar je niet veel aan hebt

Er is een terechte vraag: Waarom zou ik van een Apple Watch 8th Generation naar een volgende Apple Watch stappen? Geruchten doen OMT-redacteur Dennis Mons nogal twijfelen over de nieuwe Apple Watch.

Het jaar is nog maar net begonnen en het gonst nu al van geruchten over Apple met betrekking tot de iPhone 15 maar ook zeker de nieuwe Apple Watch. Moeten we over dat laatste enthousiast zijn? Wij duiken even op de laatste geruchten.

Apple Watch vernieuwing, iPhone 15 en meer

Het blijft altijd even gissen wat het bedrijf in Cupertino gaat bekokstoven qua producten richting het einde van het jaar. Maar dat er een nieuwe iPhone én Watch uitkomen is een feit. Wat kunnen we verwachten?

Tech-analist Jeff Pu stelt dat Apple waarschijnlijk eind 2023 twee opmerkelijke producten uitbrengt, waaronder de eerste Apple Watch met een micro-LED-display en goedkopere AirPods. AirPods Lite? Vooral die eerste is intrigerend.

Een nieuwe high-end Apple Watch zal waarschijnlijk een grotere 2,1 inch micro-LED-display hebben wat zou leiden tot een hogere helderheid in vergelijking met huidige Watch-modellen met OLED-displays. In theorie bespaart dat ook flink wat batterijduur. Is dit precies wat we nodig hebben?

Opvolger van de Watch Ultra

Dit model wordt waarschijnlijk een nieuwere, betaalbare versie van de Watch Ultra die vorig jaar september is gelanceerd en een 1,92 inch display heeft. Niet heel baanbrekend dus, omdat Apple al zijn vlaggenschip heeft uitgebracht qua horloges. De 8th Generation en Apple Watch Ultra zijn wat dat betreft (voor nu) perfect.

Dit soort details zijn natuurlijk met een korrel zout te nemen. Pu werkt niet voor Apple en krijgt zijn informatie van derde partijen.

Het is even wachten tot september(?) om meer te weten, maar we zitten op het puntje van onze stoel. Apple heeft in de afgelopen twee jaar wel een beetje teleurgesteld, dus hopelijk gaan we nu echt wel tech zien die ons verbluft.

We pakken er een krukje bij.