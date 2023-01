Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Wallet op iPhone wordt na jaren niet goed benut in Nederland. Waarom?

Het is voor Apple-gebruikers, maar zelfs ook Android-gebruikers enorm tergend dat we in Nederland zo enorm achterlopen op digitale identificatie. In veel landen kan dat prima met Apple Wallet voor iPhone en Apple Watch. Kan onze regering daar niet eens en voor altijd verandering in brengen? OMT-redacteur Dennis Mons vindt van wel.

Een nieuw bericht dook op: ook Californië gaat digitale identificatie omarmen. De Amerikaanse staat wil dat rijbewijzen en ook paspoorten gewoon te gebruiken zijn via de Apple Wallet. En in Nederland?

Zoals mijn buddy Ruben in zijn soepreclame stelde: “Nu even niet!!!”

Apple Wallet op iPhone dient in Nederland amper een doel

Vooropgesteld: de Apple Wallet is in Nederland verre van nutteloos. Je kunt bijvoorbeeld je bankpas toevoegen waardoor je makkelijk met je iPhone of Apple Watch kunt betalen. Ook wandel je tegenwoordig steeds vaker sneller door bij events en concerten.

Daarnaast is het kinderlijk eenvoudig om met de Apple Watch vliegtickets te beheren en zelfs in te checken op vliegvelden. Maar wandel je met je bips tegen een douaneambtenaar aan in zijn lullige hokje (wel respect voor die mensen trouwens), dan dien je nog altijd een ouderwets schoolschriftje erbij te pakken om stempels te verzamelen. Je weet wel: dat boekje dat men per ongeluk thuis laat liggen.

Het is dan ook tergend dat niet alleen Californië maar andere Amerikaanse staten de technologie ontwikkelen om die retro-onzin de das om te doen, en Nederland er technologisch gezien wat achteraan huppelt. De Apple Wallet is in bijvoorbeeld ook Colorado, Hawaii, Ohio en Puerto Rico te gebruiken voor je identificatie en je rijbewijs.

Als het ook in Puerto Rico mogelijk is, waarom lopen we in Nederland dan zo enorm achter? Natuurlijk verwacht ik niet ineens een enorme sprong waarbij alles digitaal wordt, maar Apple Wallet bestaat al sinds 2012. Tijd zat dus voor de Nederlandse overheid om eens goed na te denken over deze tech.

Dikke pech in de trein

Een van de meest stompzinnige dingen is dat we nog altijd niet in kunnen checken met onze telefoon als we een trein pakken. In bijvoorbeeld Hong Kong, Japan, China en de VS is dit de meest normale zaak van de wereld om in te checken met je iPhone of Android.

In Nederland is dat nog altijd niet het geval ‘want de technologie is niet beschikbaar en de investering is duur’. Dames en heren: zoiets heet een investering in innovatie. Als je die stappen niet neemt, kom je nergens.

NS en Prorail weten trouwens nog niet eens in te schatten hoe lang een trein moet zijn op drukke momenten, dus het is niet verwonderlijk dat er zo gefaald wordt. Yup: screwed again.

Lach ons maar uit

Ik pleit er dan ook voor dat mensen in andere landen ons achterhaalde systeem gewoon uitlachen. Er is geen enkele reden dat we onze ID’s, paspoorten en OV-passen niet in de Apple Wallet en dus in onze digitale portemonnee kunnen stoppen. Gooi even gas op de plank.

Toegegeven: de overheid zit niet stil. Het werkt sinds 2016 aan een systeem dat vID heet voor je iPhone of Android-toestel. Hiervoor heeft het tests gedaan met het Experiencelab vID. Zelf stelt de overheid dat ze (toentertijd) al vele tests deed over enkele maanden. We zijn nu jaren verder.

Nederlandse overheid moet vaart maken met id’s op iPhone en Android

Nederland is trots op technologische innovaties die uit ons kikkerlandje voortkomen voor iPhone en Android. Maar waarom dit allemaal zo lang moet duren met de briljante ontwikkelaars die we in de Lage Landen hebben is mij een totaal raadsel.

Zij het de knaken en de welbekende Paarse Krokodil wat ons land ook wat dit betreft enig gemak in de weg zitten? Heerlijke bureaucratie die over vele schijven gaat en door elke pietlut beoordeeld moet worden. Natuurlijk; veiligheid staat voorop, maar dit slakkentempo is verbijsterend.

De Nederlandse overheid moet gewoon vaart maken om Apple Wallet op je iPhone écht bruikbaar te maken.