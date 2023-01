Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple wil AR en VR, maar wat doet die veelbesproken headset precies?

Er is meer informatie naar buitengekomen over de Apple Reality Pro. Dat is de naam die geruchtenmakers nu aan de AR/VR-headset van het bedrijf uit Cupertino gegeven hebben. Volgens diezelfde geruchtenmakers wordt de headset “de krachtigste VR-bril tot op heden”. Nou, dat belooft wat.

Althans, als we Bloomberg-redacteur Mark Gurman mogen geloven. Die krachtige VR-headset krijgt naar verluidt bovendien een interface die heel wat wegheeft van iOS. Daarnaast zouden de oog- en handtracking van een heel hoog niveau zijn; zo hoog, dat het een ware aantrekkingskracht zou kunnen worden.

Reality Pro-headset van Apple

Eén van de pilaren voor de Reality Pro-headset wordt waarschijnlijk videobellen. Juist, op dat punt struikelt Meta momenteel juist heel erg, met de Meta Quest Pro. De Apple-bril krijgt een “geavanceerde versie van FaceTime”, waardoor je toegang krijgt tot online conferenties en verschillende vergaderzalen.

Het is de bedoeling dat de Apple Reality Pro zowel het gezicht als het lichaam van een gebruiker realistisch in beeld brengt tijdens zo een vergadering. Twee mensen kunnen dan in dezelfde digitale kamer aanwezig zijn. En het moet ook echt voelen alsof ze bij elkaar zijn op dat moment, aldus de Bloomberg-bronnen.

Wisselen tussen virtual en augmented reality

In vergelijking met wat Meta doet, werkt dit net even anders. Meta weergeeft juist een cartooneske variant van zijn gebruikers. Wanneer je met de Apple-bril op in een groep vergadert, dan krijg je alleen de Memoji te zien. Naast virtual reality, gaat de Reality Pro natuurlijk ook augmented reality ondersteunen.

Middels een digitale kroon, die ook op de Apple Watch zit, kunnen gebruikers wisselen tussen virtual en augmented reality. In de modus voor virtuele werkelijkheid word je omringd door de digitale wereld. Wanneer je de verbeterde werkelijkheid activeert, dan staan er digitale objecten in je persoonlijke omgeving.

