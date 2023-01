Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple richt pijlen op Google en Sonos met onverwachte nieuwe HomePod

Apple heeft vandaag de tweede-generatie HomePod aangekondigd. Het is een slimme speaker met naar eigen zeggen unieke akoestiek en een strak ontwerp. Al eerder deed het bedrijf een poging de HomePod uit te brengen, dus rest de vraag: wordt de nieuwe HomePod wel een succes?

De eerste HomePod van Apple was wellicht iets té vooruitstrevend? Het apparaat voldeed absoluut aan de eisen, maar een groot succes bleef uit. Apple trok dan ook in 2011 de stekker eruit en ging alleen met een HomePo mini verder.

Apple’s HomePod eist een plek in je woonkamer

Gisteren meldden we al dat volgens analist Mark Gurman de nieuwe HomePod snel zijn opwachting zou maken. Wij hadden echter niet kunnen raden dat het meteen een dag later zou zijn.

Zoals we mogen verwachten heeft Apple de nieuwe HomePod volgepropt met nieuwe innovaties zoals ruimtelijke audio en verbeterde Siri-intelligentie. Er zijn dus nieuwe handige manieren om alledaagse taken uit te voeren en je slimme huis te bedienen

Zo kan je meldingen ontvangen wanneer er een rook- of koolmonoxidemelder afgaat en de temperatuur en luchtvochtigheid in een kamer controleren, allemaal zonder dat je je handen hoeft te gebruiken.

Geluid moet je niet onderschatten

Al die slimmigheid van de HomePod is natuurlijk heel handig. Maar wij zijn ook zeer benieuwd naar het geluid. Apple heeft door een speciale woofer voor ontwikkeld. Ook heeft het een ingebouwde bas-EQ-microfoon en vijf gebundelde tweeters rond de basis. Dat klinkt als muziek in de oren.

In combinatie met software en een speciale technologie voor systeemdetectie maakt de S7-chip nog geavanceerdere computational audio mogelijk. Het apparaat kan dankzij technologie de ruimte inschatten door in de omgeving weerkaatste geluiden te herkennen.

Zo weet het of het tegen een muur of vrijstaand is opgesteld, waarna het geluid in realtime wordt aangepast.

Lekkere integratie met de Apple TV

Het feit blijft dat de HomePod een fijne toevoeging is als je al in het Apple-ecosysteem zit. Zo kan de slimme speaker eenvoudig worden gekoppeld met Apple TV 4K om een thuisbioscoop te creëren. Met Siri bedien je je Apple TV bovendien helemaal handsfree.

En dankzij de eARC-ondersteuning van Apple TV 4K gebruik je de HomePod vervolgens als audiosysteem voor alle apparaten die met de tv verbonden zijn.

De HomePod is niet eens heel duur

We zijn dan ook zeer nieuwsgierig naar Apple’s slimme speaker en vinden hem in alle eerlijkheid niet eens zo duur voor wat hij potentieel kan. Het apparaat kan vanaf vandaag voor EUR 349 euro worden besteld op de site van Apple en wordt vanaf 3 februari geleverd.



