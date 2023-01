Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De nieuwe series en films die je de aankomende maanden op Apple TV+ ziet

Apple TV+ heeft inmiddels een leuke verzameling van series, films en documentaires. Daar komen elke week weer nieuwe titels bij. Wij vertellen je wat je de komende weken kunt verwachten op de streamingdienst.

Apple TV+ kent inmiddels een aantal series en films die je niet mag missen. Zo heeft de streamingdienst al verschillende grote prijzen binnen gehengeld als Oscars en Emmy Awards. Dat hoopt de iPhonemaker ook met een aantal nieuwe titels te doen.

Al het nieuws op Apple TV+

Maar wat voor nieuwe films en series komen binnenkort naar Apple TV+. Wij vertellen je het. Komen ze!

Servant (seizoen 4) – 13 januari

Servant is inmiddels toe aan het vierde en laatste seizoen. We volgen een koppel uit Philadelphia die aan het rouwen is om een enorme tragedie in hun leven. Dat opent de deur voor een mysterieuze kracht in hun eigen huis.

Super League: The War of Football – 13 januari

Hoewel je bij Apple TV+ niet direct aan voetbal denkt, komt het nu wel met een interessante documentaire over de Super League. Het moest de topcompetitie worden die de Champions League moest doen vergeten. Deze werd opgezet door de grote clubs om nog meer geld te verdienen en uiteindelijk ging het niet door. Documentairemaker Jeff Zimbalist vertelt het verhaal.

Truth Be Told (seizoen 3) – 20 januari

Truth Be Told duikt in de wereld van de misdaadpodcasts. Waarom zijn we er zo door gefascineerd. In dit seizoen zien we dat Poppy gefrustreerd is door het gebrek aan media-aandacht voor de verdwijning van jonge zwarte meisjes.

Samen met een onorthodoxe directeur brengt ze het onder de aandacht en komen ze op het spoor van mensenhandelaars. Hoe dit afloopt zie je op Apple TV+.

Shape Island op Apple TV+ – 20 januari

Apple TV+ heeft ook aandacht voor de kinderen. Shape Island is gebaseerd op de Shape-trilogie van schrijvers Mac Barnett en Jon Klassen. De serie speelt zich af op een charmant eiland en nodigt kijkers uit om op avontuur te gaan met bijzondere figuren.

We zien hun plezier terwijl ze zoeken naar antwoorden, terwijl ze elkaars verschillen leren kennen. Ze laten alle vormen van vriendschap zien. Schattig toch!

Shrinking – 27 januari

Van deze serie verwachten we zeer veel. Hij wordt gemaakt door Ted Lasso-bedenker Bill Lawrence en Brett Goldstein die we beter kennen als Roy Kent uit dezelfde serie. De hoofdrol is voor Jason Segel die we kennen als Marshall Eriksen uit How I Met Your Mother.

In de serie zien we een rouwende therapeut die breekt met alle regels. Hij vertelt zijn patiënten wat hij van ze vindt en neemt geen blad voor de mond.

Dear Edward – 3 februari

Apple TV+ beschrijft Dear Edward is een hartverscheurend, levensbevestigend en opbeurend verhaal over overleven, veerkracht, verbinding en het onderzoeken van wat ons tot mens maakt.

De serie vertelt het verhaal over de 12-jarige jongen Edward Adler die als enige een vliegtuigongeluk overleeft. Hij probeert iets van zijn leven te maken. Daarin zien we hoe onverwachte vriendschappen, romances en gemeenschappen worden gevormd.

Sharper op Apple TV+ – 17 februari

In de film Sharper worden volgens Apple TV+ de geheimen van New York onthuld. Van de penthouses aan Fifth Avenue tot de donkere hoeken in Queens. Niets is wat het lijkt.

Hello Tomorrow – 17 februari

Deze Apple TV+-serie speelt zich af in een retrotoekomst die zich richt op een groep handelaren die vakantiehuisjes op de maan verkopen. Met zijn vertrouwen in een betere toekomst inspireert hij zijn collega’s en blaast het leven van wanhopige klanten nieuw leven in. Maar komt dat allemaal wel uit?

The Reluctant Traveler – 24 februari

Deze reisserie op Apple TV+ wordt gemaakt door Eugene Levy die je wellicht kunt kennen van Schitt’s Creek. Hij bezoekt een aantal van de mooiste en meest intrigerende plekken in de wereld. Zo doet hij onder andere Costa Rica, Finland, de Malediven en Japan aan.

Liasion op Apple TV+ – 24 februari

We eindigen deze Apple TV+-lijst met Liaison. Deze thriller is de serie op de streamingdienst waarin zowel Frans als Engels wordt gesproken. De serie verkent hoe fouten in ons verleden de toekomst op het spel kunnen zetten. Verwacht tijdens deze serie spionage, politieke intrige en gepassioneerde liefde.