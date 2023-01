Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+’s heerlijke serie Ted Lasso krijgt een derde en waarschijnlijk laatste, seizoen en we weten nu, soort van, wanneer deze uitkomt. Daarnaast heeft het bedrijf nog meer trailers gedropt van andere fantastische series die op Apple TV+ verschijnen.

Het wordt weer een goed jaar voor Apple TV+. Naast informatie over Ted Lasso, toch wel onze favoriet, heeft het bedrijf ook vijf trailers gedropt van andere zeer interessante series die vanaf februari op de streamingdienst verschijnen.

Apple TV+ gaat weer knallen met Ted Lasso en consorten

Zonder enige twijfel is het derde seizoen van de heerlijke feel-good serie Ted Lasso hetgeen waar we het meest naar uitkijken. Apple TV+ laat weten dat we de eerste afleveringen in de lente mogen verwachten. Lekker duidelijk, maar niet heus…

Helaas heeft producer en ster Jason Sudeikis naar alle waarschijnlijkheid de intentie dit het laatste seizoen te maken. Voor het filmen is hij namelijk veel in Engeland, wat volgens hem weinig bevorderlijk is voor zijn gezinsleven. Maar zeg nooit, nooit. Wellicht gaat Lasso ineens een MLS-team in de Verenigde Staten trainen en sleurt hij de helft van AFC Richmond mee.

Apple toont veel trailers van andere grote shows

Ted Lasso is zeker niet het enige paradepaardje van Apple. Hieronder vijf andere shows die we dit jaar mogen verwachten.

#1 Wordt Shrinking net zo grappig als Ted Lasso?

Qua sterrencast heeft Apple niet op de portemonnee gezeten. In Shrinking (een serie gemaakt door Brett Goldstein) spelen onder andere Jason Segel en Harrison Ford de hoofdrol.

De opzet is in ieder geval fantastisch: het draait om een therapeut die zelf ook zo zijn problemen heeft en zijn patiënten dus precies vertelt wat hij écht denkt.

#2 Hello Tomorrow

In deze serie speelt Billy Crudup die in de toekomst een groep timeshare-verkopers aanstuurt. Zij proberen mensen over te halen om geld te steken in een gedeelde woning op de maan. Maar gewetensvol zijn de verkopers niet. Net als echte timeshare-verkopers dus.

#3 Mysterie op Apple TV+ met The Big Door Prize

In een klein stadje verschijnt ineens een mysterieuze machine in een supermarkt. De Morpho, zoals het ding heet, zou alle inwoners van het drop precies vertellen wat het potentieel is van hun leven.

#4 The Reluctant Traveler

Niet iedereen zit erop te wachten en Emmy Award-winnaar Eugene Levy is er één van. Hij wordt met tegenzin door Apple echter op pad gestuurd om de wereld te zien en uit zijn veilige schulp te kruipen. Beetje wat held Karl Pilkington ook moest doen van Ricky Gervais, maar dan anders.

#5 Dear Edward

Deze serie gaat over een groep mensen die samen een vliegtuigongeluk hebben overleefd. We zien de nasleep van al die personen en de impact die het heeft op hun leven. De trailer ziet er in ieder geval prachtig uit.

Naast Ted Lasso dus genoeg te zien op Apple TV+

Hoewel Ted Lasso zonder enige twijfel de klapper van het jaar wordt, zijn bovenstaande series zonder enige twijfel van een hoge kwaliteit. Apple heeft zeker bewezen met zijn streamingdienst de content serieus te nemen.

