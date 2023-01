Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+ gaat mogelijk Netflix achterna en dat is geen goed nieuws

Apple TV+ staat bekend om zijn goede films en series voor een redelijk laag bedrag. Daar kan binnenkort zomaar eens een eind aan komen. De dienst gaat wellicht Netflix achterna.

Netflix is natuurlijk de grootste streamingdienst ter wereld. Er staan tig films en series op. Iets waar Apple hard aan werkt, alleen is er wel een groot verschil. Apple TV+ zet vooral in op kwaliteit en heeft daardoor minder titels, maar is wel goedkoper. Toch kan het (verdien)model flink veranderen.

Apple TV+ met reclames

Apple is namelijk op zoek naar een sales executive die gefocust is op Apple TV+. Dat betekent dus dat de iPhone-maker aan het bestuderen is hoe het reclames kan tonen op de streamingdienst, meldt Business Insider.

Het is een logische stap voor Apple TV+ om reclames te verkopen. De streamingdienst heeft in de Verenigde Staten verschillende sportrechten in de wacht gesleept. Zo mag het de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS uitzenden en heeft het ook de rechten voor MLB Friday Night Baseball. Tijdens alle sportwedstrijden kun je prima reclames door uitzenden.

Toch moeten we ook rekening houden met negatieve effecten van advertentieverkopen. WhatsApp kan hiermee namelijk concurrenten als Netflix en HBO Max volgen om een abonnement met advertenties te introduceren.

Hogere prijzen andere aanpak?

Dat klinkt niet direct als slecht, maar we zien wel bij de concurrentie dat zijn de prijzen voor reguliere abonnementen daarna verhogen. Iets waar je natuurlijk niet op zit te wachten bij Apple TV+.

Daarnaast voelt het ook niet heel natuurlijk. Een abonnement waarvoor je al betaalt en daarnaast ook nog advertenties te zien krijgt. De ergernis van reclames is voor veel mensen juist de reden om een streamingdienst te nemen.

Het kan ook nog eens invloed hebben op de aanpak van Apple. Natuurlijk brengt Apple TV+ niet de meeste series. Mogelijk wil het meer content hebben zodat mensen meer tijd op de streamingdienst doorbrengen en dus meer advertenties zien. Daarvoor kan het natuurlijk afstappen van alleen maar eigen original content.

Hoe dan ook, dit is allemaal nog pure speculatie. Dat Apple een nieuwe executive zoekt betekent wel dat Apple de mogelijkheden goed bestudeert.