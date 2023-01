Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV-afstandsbediening naar de knoppen? Zo fix je de problemen

Ervaar je problemen met de Siri Remote van je Apple TV? Werkt de afstandsbediening niet meer zoals je gewend bent of geeft het indrukken van een knop niet het gewenste resultaat? Met deze tips los je de problemen eenvoudig op.

Problemen met de Siri Remote voor Apple TV zijn vaak op te lossen door een aantal stappen te doorlopen of te updaten. Het gaat hierbij om softwarematige oplossingen. Als er vocht tussen de knoppen is gekomen of de knoppen versleten zijn, is het natuurlijk een ander verhaal.

Apple TV: zo los je problemen met de Siri Remote op

De meeste problemen met elektronische apparaten zijn op te lossen door het apparaat simpelweg opnieuw op te starten. Bij de Apple TV en de Siri Remote is dat niet anders. Houd de TV-knop en de onderste volumeknop tegelijk ingedrukt voor ongeveer 5 seconden.

Het statuslampje op je Apple TV zal aan en uit gaan. Laat de knoppen los. Wacht nu een seconde of 10 tot je in het beeld van je tv een melding krijgt dat de verbinding verbroken is. Als de Siri Remote weer opnieuw is opgestart, zijn de problemen hopelijk weer verholpen.

Een andere optie is om de stekker van de Apple TV even uit het stopcontact te halen. Zet het apparaat dan wel eerst uit voordat je de stroom eraf haalt. Wacht vervolgens minstens 5 seconden en sluit de stekker vervolgens weer aan en zet het apparaat weer aan.

Andere mogelijke oplossingen

Als het opnieuw opstarten van je Apple TV en de Siri Remote niet werkt, controleer dan of je apparaat wel is bijgewerkt naar de nieuwste versie van tvOS. Je kunt dit via je iPhone of iPad regelen.

Ook wanneer de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg zijn, kunnen er vertragingsproblemen optreden of zullen bepaalde knoppen niet goed meer werken. Logischerwijs is het dan slim om de Siri Remote even aan de oplader te leggen. Doe dit minstens een halfuur.

Zorg er ook voor dat je niet al te ver weg staat van je Apple TV (maximaal 6 meter) en zorg dat er geen obstakels tussen de Siri Remote en de mediaspeler te vinden zijn. Staat het apparaat in een kast, probeer de afstandsbediening dan eens uit wanneer de deur van het tv-meubel open is.