Na chip gaat Apple nu ook eigen schermen maken

Apple is de laatste tijd flink bezig om de afhankelijkheid van derde partijen en productiepartners flink te verminderen. En nu lijkt het bedrijf uit Cupertino nog een belangrijke stap in die reis te zetten. De iPhone-maker wil zelf schermen gaan maken, als we de nieuwste geruchten mogen geloven.

Mocht Apple inderdaad zelf schermen gaan maken, dan is de onderneming daardoor minder afhankelijk van bijvoorbeeld Samsung. Die Zuid-Koreaanse fabrikant levert nu schermen voor de iPhone. Maar in de toekomst kan dit dus veranderen, mocht de meest recente berichtgeving van Bloomberg kloppen.

Apple wil zelf schermen maken

Naast Samsung werkt Apple hiervoor ook samen met LG. Samen leveren ze een groot deel van de benodigde displays voor iPhone, iPad en Apple Watch. Wanneer het bedrijf uit Cupertino eenmaal de transitie inzet, dan is dit een grote klap voor de business van die partijen. Dat gaat hen namelijk een grote klant kosten.

Aanvankelijk begint de overgang bij de high-end Apple Watches, aldus Bloomberg. We hebben het dan over de Apple Watch Ultra, waarvan mogelijk volgend jaar een nieuwe variant verschijnt. Dit gebeurt waarschijnlijk ergens aan het einde van 2024, en dan stapt het bedrijf ook meteen over op micro-led.

Scherm van micro-led voor de iPhone

Vervolgens is het de bedoeling dat ook de iPhone zo’n micro-led-scherm krijgt, dat Apple dan zelf, in-house, ontwikkeld heeft. Dit moet leiden tot schermen met betere kleuren, grotere kijkhoek en hogere helderheid. “Het lijkt alsof de content geschilderd wordt op de nieuwe displays”, aldus iemand die de schermen gezien heeft.

Goed, zo’n statement moet je altijd met een korreltje zout nemen. Want de persoon in kwestie is anoniem, dus we kunnen niet controleren wie dit gezegd heeft. Maar desondanks klinkt dat wel goed en zijn we ook erg benieuwd geworden naar de kwaliteit van die schermen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

