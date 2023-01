Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Reality Pro: indrukwekkend concept geeft goed toekomstbeeld

Vol ongeduld zitten we te wachten op de Reality Pro-bril van Apple. En voornamelijk zijn we benieuwd naar het ontwerp. De website Freelancer.com deelde dat gevoel en zette een ontwerpwedstrijd uit. En de winnaar creëerde een ontwerp dat prachtig is.

Freelancer.com is een website die freelancers koppelt aan opdrachtgevers. Onlangs zette het daarom een wedstrijd op waar freelancers hun visie op de Reality Pro van Apple konden loslaten. Er waren talloze inzendingen, maar slechts één terechte winnaar.

De Reality Pro die we zeker willen hebben

Het winnende concept is gemaakt door 3D-artiest Ahmed C. Volgens Freelancer.com maakt hij een “ontwerp van wereldklasse”. Met zijn design won hij 300 Australische dollar (zo’n 325 euro). En geef toe, zijn 3D-renders zijn inderdaad prachtig.

Hopelijk gaat de Reality Pro van Apple op de prachtige versie van Ahmed lijken. Check hier overigens de andere inzendingen.

Ook zijn er ook wat andere details van de Reality Pro naar buiten gekomen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg wordt de headset tijdens WWDC (Worldwide Developers Conference) deze zomer gepresenteerd.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Daarnaast stelt de analist dat de headset voor FaceTime een scan maakt van het gezicht en lichaam zodat er een semi-realistische avatar ontstaat die men kan gebruiken in video calls. Zo krijgt je het gevoel dat je echt bij elkaar in één ruimte zit.

Flinke batterij aan je broek

Dan is er ook nog het hardnekkige gerucht dat de headset zelf geen batterij heeft. De kans is groot dat Apple een externe batterij voor ogen heeft. Deze dien je dus bijvoorbeeld aan je broek vast te maken. Ondanks het feit dat het waarschijnlijk een flinke batterij wordt, moet je er niet al te veel van de batterijduur verwachten. Er wordt gesteld dat de Reality Pro zo’n twee uur te gebruiken is.

Mocht je graag de Reality Pro in handen krijgen, ga dan gerust alvast wat centen opzij zetten. Volgens experts gaat deze namelijk zo’n 3.000 dollar kosten.