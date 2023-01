Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze populaire gadgets krijgen geen grote upgrades in 2023 van Apple

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent dat het tijd is om te kijken naar wat Apple voor ons in petto heeft. Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan moeten we die verwachtingen wellicht wat temperen. Want een aantal populaire producten hoeven in de komende maanden niet te rekenen op grote upgrades.

Uiteraard verschijnt er later dit jaar een nieuwe iPhone. En het ziet er ook naar uit dat de Mac flink wat aandacht krijgt. Maar daar houdt het zo ongeveer wel bij op. Bloomberg-redacteur Mark Gurman meldt namelijk dat veel productgroepen niet op grote upgrades hoeven te rekenen. En dat heeft te maken met één ding.

Weinig upgrades voor Apple-producten

Voordat we de redenen benoemen, kijken we eerst naar de productgroepen. Het gaat in dit geval om de Apple TV, Watch, iPad en AirPods. Mocht je dus wachten op flinke upgrades, dan vis je dit jaar achter het net. Dat heeft te maken met de focus op extended reality, en de aankomende headset die daar bij hoort.

Vooralsnog gaat dit product door het leven als de Apple Reality Pro XR-headset. De verwachting is dat die bril in 2023 verschijnt en in de lente aangekondigd wordt, tijdens een voorjaarsevenement. We zouden dus niet hoeven wachten tot de zomer, wanneer het bedrijf jaarlijks WWDC organiseert.

Helemaal geen updates?

Dat Apple zich wil concentreren op de Reality Pro XR ligt in de lijn der verwachting. Maar betekent dit dan dat er helemaal geen nieuwe gadgets in de genoemde categorieën verschijnen in 2023? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Maar de updates die de fabrikant doorvoert, zullen dan minimaal zijn, zoals het nu lijkt.

Daarnaast meldt Gurman dat Apple tevens geen grote updates doorvoert aan zijn bestaande besturingssystemen: iOS, iPadOS en macOS. Ook hier ligt de focus op die bril, met xrOS als basis. Nu is het wachten totdat Apple het nieuws bevestigt, of natuurlijk ontkracht. We gaan het vanzelf meemaken.

Power On