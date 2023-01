Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple gooit privacy op straat door fout in Kaarten-functie

De nieuwe Street View-functie van Apple blokkeert niet alle kentekenplaten. Dat melden meerdere bronnen op onder andere Twitter. Look Around, zoals de dienst heet, moet dus nog even getweakt worden.

Look Around is Apple’s antwoord op Google Street View. Daarin worden alle nummerborden keurig vervaagd. Dat is bij Apple niet het geval. Meer dan 10 procent van de nummerplaten van auto’s zijn niet geblurred op Apple’s Look Around, stelt Twitteraar Inti de Ceukelaire. Hij testte zelf de nieuwe functie in zijn thuisland België en kwam tot die conclusie.

Look Around van Apple bedreigt privacy

Een van de grootste problemen hiervan is dat alleen Apple-gebruikers kunnen checken of hun nummerbord op de service staat. Hij stelt voor dat je dus aan een Apple-gebruiker vraagt of hij of zij je privacy wil controleren.

Daarnaast viel hem wat andere zaken op. Zo werden nummerborden van auto’s op een hellende vlak minder vaak geblurred. Dat gold ook voor auto’s met een ongewone vorm of felle kleur en bestelbussen. Ook ‘merkwaardige’ gevormde nummerplaten zoals die van brommers werden minder vaak vervaagd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Apple's pas gelanceerde streetview concurrent 'Look Around' blijkt een zure appel voor onze privacy: meer dan 10% (!) van alle nummerplaten zijn niet of onvoldoende onleesbaar gemaakt. Worst part: enkel Apple-klanten kunnen checken of ze zijn blootgesteld. Een draadje 👇🧵 pic.twitter.com/I5ZkqiG6FF — Inti De Ceukelaire (@intidc) January 10, 2023

Ceukelaire, die overigens werkzaam is als IT-specialist, vindt het opvallend dat Apple zo’n domme fout maakt. Hij stelt dat het bedrijf beweert dat het al sinds 2015 toonaangevend is op het gebied van beeldvervaging. Dat is volgens hem dus niet waar.

Je moet mailen als je een blur wilt

Mocht jouw nummerplaat dus op Look Around staan, dan is het laten vervagen omslachtig. Bij Google is het mogelijk de vraag in te dienen in de browser. Bij Apple’s Look Around moet je mailen naar [email protected] Het nummerbord van de Twitteraar stond ook op de dienst en die werd na een week weer verwijderd.

De Ceukelaire waarschuwt zijn Twitter-volgers dan ook voor eventuele gevaren. Zo is het volgens hem voor criminelen makkelijk om je gegevens te gebruiken. Zo kunnen zij met simpele software precies uitvogelen waar je geweest bent.

Onze tip is dan ook om meteen even te controleren of jouw auto en misschien dus ook je nummerplaat op Look Around staat.