De nieuwe Apple Pencil heeft mogelijk deze toffe feature

Heb je een iPad? Dan kun je waarschijnlijk niet zonder je Apple Pencil. Met de stylus maak je gemakkelijk notities of de mooiste tekeningen op je tablet. Binnenkort krijgt het wellicht een bijzondere functie. OneMoreThing-redacteur Jeroen Kraak is in ieder geval enthousiast.

De Apple Pencil is mijn ideale compagnon als ik mijn iPad gebruik. Vooral met de nieuwe Freeform-app gebruik ik ‘m nog meer. Ik maak daarin makkelijk notities. Ik leef me af en toe uit in Procreate, maar echt goed zijn die tekeningen niet. Maar dat ligt meer aan mij dan aan de stylus.

Een bijzonder patent voor de Apple Pencil

Voor die laatste app (en trouwens ook voor veel anderen) heeft Apple nu een bijzonder patent aangevraagd. Eentje die echt een toevoeging is voor de echte creatieveling, want het zorgt ervoor dat de Apple Pencil echt iets bijzonders kan.

Het patent laat zien hoe je de kleuren uit de echte wereld om je heen gebruikt in je tekeningen of notities. Het bedrijf werkt namelijk aan een lichtomgevingssensor, lichtzender en lichtdetector. Deze moeten ingebouwd worden in de punt van de Apple Pencil zodat het de textuur van een oppervlak kan detecteren.

Gaat Apple er echt wat mee doen?

Apple heeft het patent voor deze uitvinding voor de Pencil in juni 2020 aangevraagd. De grote vraag is of Apple ook echt wat met het patent doet. Veel patenten worden aangevraagd, maar vervolgens wordt er niets meer mee gedaan.

Doet het er wel wat mee, dan is het de grote vraag wanneer we de functie kunnen verwachten. Het is wel weer tijd voor een nieuwe Apple Pencil. De tweede en meest recente generatie van het digitale potlood dateert alweer van november 2018. De gadget is dus al meer dan vier jaar niet meer vernieuwd.

Toch betekent het niet dat de ontwikkeling stilstaat. Het digitale potlood van Apple krijgt regelmatig nieuwe functies. Zo is op de M2 iPad Pro Apple Pencil hover beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers de stylus boven het scherm bewegen om zo te zien waar de Pencil precies het scherm raakt.