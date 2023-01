Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple met iOS in ‘stille oorlog’ Google’s Android van zijn troon wil stoten

Het is een publiek geheim dat Apple nog altijd spart met Google. Maar hoever dat gaat blijft koffiedik kijken. Toch is het bedrijf uit Cupertino nog altijd bereid om Google met de vloer gelijk te maken in een strijd om iOS en Android. (Dat is wat gechargeerd, maar het is blijft altijd een moment voor popcorn.)

Natuurlijk klinkt dit alles nogal panisch. Toch heeft Apple nog enige wrok naar Google, omdat het vindt dat Android-OS gejat is van iOS. Volgens hardnekkige geruchten zit Apple dus niet stil en neemt het mogelijk grote stappen.

Geen Android en Google meer op Apple’s iOS?

De stille oorlog tussen Apple en Google gaat verder dan een beetje duwen op het schoolplein. Apple zou volgens bronnen zelfs Google-apps overbodig willen maken.

De ellende begon al met de introductie van Android (in 2007) waarvan Apple vond dat het wel héél erg leek op iOS (ook uit 2007). Uit die narrige wisselwerking kwam weinig voort, want we zijn nu 16 jaar verder en ze bestaan nog prima naast elkaar.

Volgens berichtgeving van The Financial Times draait deze dus bikkering om drie zaken, los van de OS. De eerste is Apple Maps. Deze app werd ontwikkeld omdat Google weigerde om Apple en de iPhone dezelfde real-time richtingaanwijzers te geven zoals op Android. Apple had dus geen andere keuze en maakte de dienst gewoon zelf. En, dat was niet een succes. Het was zelfs een ramp.

Zoek en je zult vinden

Een ander belangrijk aspect van deze vete is de zoekoptie van Google. Het moge duidelijk zijn dat het bedrijf de touwtjes in handen heeft als het gaat om zoekopdrachten. Apple was het daar niet mee eens.

Het bedrijf zocht zijn heil dus elders, en in dit geval met de AppleBot. Deze wordt gebruikt door onder andere Siri en Spotlight op iOS en macOS, maar op een of andere manier kwam die tech niet helemaal in de schijnwerpers te staan. Wederom een gefaald plan.

Sterker nog: volgens de berichten wordt er in de harde kern van Apple keihard gewerkt aan een alternatief voor Google Search. Saillant detail is echter dat een aantal ontwikkelaars naar verluidt overgestapt zijn van iOS naar Google om verder te werken aan de zoektechnologie.

Het derde strijdpunt ligt voor de hand. Het bedrijf is naarstig op zoek naar nieuwe manieren van adverteren. De inkomsten van reclames schieten bij Apple door het dak dankzij iOS, maar het heeft nog even te gaan voor het zich kan meten met Google. Zolang het niet komt met een Bing-versie voor Safari of sowieso iOS, kan het wat dat betreft de strijd op zijn borst schrijven.