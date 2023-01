Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Verrassing: ‘Apple kondigt vandaag een aantal nieuwe producten aan’

Wanneer er geruchten over Apple zijn, dan is de kans groot dat die breed uitgemeten worden in de media. En dat is nu wederom het geval. Volgens een bekende geruchtenmaker is het zo dat de iPhone-maker later vandaag met nieuwe producten op de proppen komt. We moeten Apples nieuwskamer in de gaten houden.

Tenminste, zo luidt de boodschap van Jon Prosser. Dit is een bekende geruchtenmaker die in het verleden een aantal correcte voorspellingen gedaan heeft. Maar hij vloog ook een aantal keer uit de bocht, waardoor hij wat meer naar de achtergrond verdween. Maar nu is Prosser dus terug met een vers gerucht.

Nieuwe Apple-producten op komst?

De boodschap van Prosser luidt: houdt dinsdag de Apple-nieuwskamer in de gaten. De redactie van Macrumors bevestigt dat het bedrijf inderdaad iets van plan is, ergens deze week. Maar de website durft zich niet toe te leggen op dinsdag, zoals Prosser wel doet. Wat kunnen we precies verwachten van de aankondiging?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏 – jon — frontpagetech.com 🧻 (@frontpagetech) January 16, 2023

Nou, van alles eigenlijk. Apple heeft een hoop producten in de pijplijn zitten, waar gebruikers al maanden reikhalzend naar uitkijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe Mac mini-modellen, of geüpdatete versies van de MacBook Pro. Wie het weet, mag het zeggen — of we wachten allemaal vandaag even af.

Nieuwe MacBook Pro-modellen

Mocht het inderdaad gaan om nieuwe MacBook Pro-modellen, dan moeten we er rekening mee houden dat er qua design niets verandert. Alleen intern gaan de laptops dan op de schop. Zo mogen we onder meer rekenen op M2 Pro- en M2 Max-chipsets onder de motorkap. Een nieuwe Mac mini zou ook alleen een M2-processor gaan krijgen.

Verder meldt Macrumors overigens dat Apple later deze week afspraken gepland heeft staan met leden van de pers. Journalisten krijgen dan alvast een voorproefje van de nieuwe producten, met een embargo die tot volgende week geldt. We horen in elk geval snel meer over de nieuwe producten.

Twitter