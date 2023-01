Apple heeft een flink fout begaan met het versturen van een belangrijke mail naar werknemers. Dat meldt het National Labor Relations Board, het Amerikaanse overheidsorgaan dat toeziet op het correct toepassen van het arbeidsrecht. De iPhone-maker heeft arbeidswetten van de Verenigde Staten geschonden.

In de mail waarschuwt Apple zijn werknemers over het lekken van vertrouwelijke gegevens. Volgens het overheidsorgaan mag het bedrijf dat niet op deze manier doen. Want dit beperkt werknemers, zet hen onder druk en kan invloed uitoefenen. Ze zouden hierdoor geen gebruik kunnen maken van hun arbeidsrechten.

Het gaat om een e-mail die in november 2021 gestuurd werd door CEO Tim Cook. In de mail staat onder meer dat mensen die dergelijke informatie lekken “niet bij het bedrijf horen”. Het maakt dan niet uit of het gaat om productgegevens of de details van een belangrijke vergadering met andere medewerkers.

Ook zou Cook er alles aan doen om te achterhalen wie die gegevens dan precies lekt. Er staat ook redelijk manipulatieve tekst in de mail. Veel medewerkers zouden namelijk “ongelooflijk gefrustreerd zijn” dat de inhoud van verschillende meetings in de media komt. Of dat productlanceringen “verpest worden”, door gelekte info.

In de mail, die we hieronder overgenomen hebben, refereert de Apple-CEO niet aan een specifiek product. In plaats daarvan heeft de mail betrekking op meetings die in het kader stonden van gelijke lonen, covid-vaccinaties en meer. Kortom: dingen waarvan Cook vindt dat die binnen de muren van het bedrijf moeten blijven.

Met dergelijke teksten schendt Apple arbeidsrechten, waardoor het nu moet schikken met het overheidsorgaan om een klacht te voorkomen. Het orgaan kan zelf geen veranderingen afdwingen, maar kan dit soort zaken wel op het bureau van rechters terecht laten komen. En dan moet Apple misschien zelfs voorkomen, om beleidsveranderingen door te voeren.

Hieronder de mail van Tim Cook waar het allemaal om draait.

I’m writing today because I’ve heard from so many of you were incredibly frustrated to see the contents of the meeting leak to reporters. This comes after a product launch in which most of the details of our announcements were also leaked to the press.

I want you to know that I share your frustration. These opportunities to connect as a team are really important. But they only work if we can trust that the content will stay within Apple. I want to reassure you that we are doing everything in our power to identify those who leaked. As you know, we do not tolerate disclosures of confidential information, whether it’s product IP or the details of a confidential meeting. We know that the leakers constitute a small number of people. We also know that people who leak confidential information do not belong here.