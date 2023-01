Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wanneer Apple zijn MacBook Pro mogelijk van een touchscreen voorziet

De MacBook Pro is al sinds jaar en dag een betrouwbare laptop, met een mooi, groot scherm zonder touchscreen-functionaliteit. Maar daar kan in de toekomst nog wel eens verandering in komen, als we de nieuwste geruchten mogen geloven. Gaat de laptop uiteindelijk de iPad achterna?

Veel verschillende Windows-laptopfabrikanten hebben al laptops met touchscreens uitgebracht. Soms kun je die schermen ook nog omdraaien, waardoor je een dikke, stevige tablet overhoudt. Mogelijk wil Apple nu een soortgelijk product op de markt uitbrengen: een MacBook Pro die voorzien is van een touchscreen.

MacBook Pro met touchscreen?

Dat is althans wat Bloomberg-redacteur Mark Gurman de wereld in helpt. Volgens de journalist werkt de MacBook-maker momenteel actief aan een laptop met een touchscreen. “Verschillende Apple-ingenieurs zijn hier actief bij betrokken, waardoor het erop lijkt dat het bedrijf dit serieus aan het overwegen is.”

Maar Gurman plaatst hier wel een belangrijke kanttekening bij. “Dit melden mensen die bekend zijn met de plannen van Apple. De lancering staat echter nog niet vast en plannen kunnen nog wijzigen.” Een MacBook Pro met een touchscreen aan boord is echter niet helemaal een vreemd idee.

Apple overweegt die al veel langer

Want uit eerdere patentaanvragen en op basis van oude geruchten kunnen we opmaken dat Apple al veel langer met dit idee flirt. Het grote verschil is echter dat er nu daadwerkelijk ingenieurs bij betrokken zijn. Mochten de plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden, wanneer kunnen we die MacBook Pro dan verwachten?

Nou, als het aan Gurman ligt, kan dit in 2025 gebeuren. Apple zou dan een grote push voor nieuwe hardware kunnen doorvoeren. Betekent dit dan ook dat macOS en iPadOS vroeg of laat samengevoegd worden, wanneer beide apparaten op elkaar gaan lijken? Voorlopig lijkt dat niet het geval te zijn, aldus Gurman.

