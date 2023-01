Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De Mac Pro krijgt een flinke opfrisbeurt, maar niet van de buitenkant

Op moment van schrijven is de Mac Pro eigenlijk de laatste Apple-computer die nog niet draait op een M-chip van het bedrijf. En dat terwijl dit in feite de sterkste computer van de fabrikant moet zijn. Wanneer gaat dat veranderen? De iPhone-maker zette de transitie naar de eigen processers meer dan twee jaar geleden in…

Die verandering zette Apple in november van 2020 in. Toen stapte het bedrijf officieel over van Intel naar de eigen M-chipsets. Destijds was de boodschap: de overgang kan wel tot twee jaar duren. Inmiddels is het januari 2023 en hebben we nog altijd één computer over die niet op die processor draait: de Mac Pro.

Mac Pro met Apple-silicon

Hoewel de Mac Studio al een vrij krachtig apparaat is, is er alsnog ruimte voor een krachtigere computer in de vorm van de Mac Pro. Bloomberg-redacteur Mark Gurman meldt in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple aan de computer werkt, maar dat we er verder niet al te veel van hoeven verwachten.

Intern gaat de Mac Pro wel op de schop, zo luidt de verwachting. Maar aan de buitenkant hoeven we geen veranderingen te verwachten. Naar verluidt krijgt het nieuwe model hetzelfde design als zijn voorganger (die je op de afbeeldingen in dit artikel ziet). Dat kan als een tegenslag gelden, als je geen fan bent van dit design.

Intern dus anders, extern hetzelfde

Uiteraard gaat het er bij een computer om wat je ermee kunt. Dus als nu blijkt dat de Mac Pro intern, maar niet extern aangepakt wordt, dan is dat maar zo. Wat veel meer tegenvalt is het idee dat gebruikers straks het werkgeheugen niet zelf kunnen upgraden. Ook dat lees je in de meest recente nieuwsbrief van Gurman.

Dat komt doordat dat werkgeheugen direct gekoppeld is aan het moederbord van de processor. Een grote tegenslag, aangezien de huidige Intel-variant die optie wél aanbiedt. Bovendien geeft dit Apple de ruimte om Mac Pro’s te verkopen die beschikken over extra werkgeheugen; een prima verdienmodel, dus.

