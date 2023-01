Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De Mac waar we allemaal op zitten te wachten lijkt deze lente te komen

We hoeven mogelijk nog maar een paar maanden te wachten, maar dan verschijnt de nieuwe Mac Pro eindelijk. Volgens de nieuwste geruchten arriveert die krachtige computer in de lente van 2023. Dat mag ook wel eens tijd worden, aangezien Apple naar verluidt flink op zijn eigen schema achterloopt.

Het nieuws is afkomstig van Bloomberg-redacteur Mark Gurman. De journalist deelt het nieuws via zijn eigen Twitter-account. Hij baseert het gegeven op zijn eigen bronnen, die melden dat de volgende generatie van de high-end Mac-desktop nu getest wordt. En dan laat een lancering meestal niet lang meer op zich wachten.

Mac Pro in aantocht?

Opvallend is dat uit onderzoek van Gurman blijkt dat de nieuwe Mac Pro op macOS Ventura 13.3 draait. Meestal brengt Apple zijn .3-release uit in de lente van een jaar. Dat is dan ook de reden dat de redacteur verwacht dat de Pro in de lente van 2023 verschijnt. Samen met de release van de nieuwste versie van macOS.



The Apple Silicon Mac Pros in testing currently run macOS 13.3. The X.3 macOS release is typically out in spring. https://t.co/Pq4jhEu7BA — Mark Gurman (@markgurman) January 11, 2023

De Mac Pro is de laatste computer van Apple die nog niet draait op Apple Silicon. De verwachting was dat Apple twee jaar nodig had om over te stappen van Intel- naar M-processors. Inmiddels is er al meer dan twee jaar verstreken sinds de introductie van die chips, dus Apple loopt achter op eigen schema.

Wat weten we al over die nieuwe computer?

Waarom het zo lang duurt, weten we op dit moment niet zeker. Maar we kunnen ons voorstellen dat zaken als de pandemie en de oorlog in Oekraïne roet in het eten gegooid hebben. Daardoor zijn grondstoffen duurder geworden en ontstond er een chiptekort, en daar heeft heel de wereld nog altijd last van.

Eerder deze week kwam nog naar buiten dat we qua design geen nieuwe dingen hoeven te verwachten van de Mac Pro. Daarnaast zou het niet mogelijk zijn handmatig het werkgeheugen uit te breiden. Verder lijkt het erop dat Apple voornemens is de M2 Ultra-chipset te gebruiken voor de desktopcomputer.

