Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple’s nieuwe M2 Pro- en M2 Max-chips: 5 dingen die je wil weten

Apple heeft deze week vol trots de nieuwe M2 Pro en M2 Max-chips gelanceerd. Deze zitten in zowel de nieuwe Mac mini als de MacBook Pro. Zijn de chips echt zo’n enorme stap? Hier vijf dingen die je moet weten.

Dat de M2-chip van Apple al enorm indrukwekkend is, is voor niemand een verrassing. We gaan dan ook snel aan de slag met de opvolgers. Hier alvast wat handige feitjes over deze nieuwe alleskunners.

Apple gaat weer voluit met de M2 Pro en de M2 Max

De M2 Pro en Max zijn dus een behoorlijke sprong ten opzichte van de vorige generatie. Hieronder een paar punten waar dat uit blijkt.

#1 Een hoop bandbreedte voor geheugen

De nieuwe M2 Pro en Max chips hebben dezelfde geheugenbandbreedte als hun voorganger, wat sowieso al een van de hoogste in de industrie is. Net als de M1 Pro ondersteunt de M2 Pro-chip tot 200GB/s aan bandbreedte, terwijl de M2 Max 400GB/s ondersteunt, net als de M1 Max.

#2 Langere batterijleven met de M2 Pro en Max van Apple

De M1 Pro en M1 Max hebben twee zuinige cores, terwijl de M2 Max en Pro beide vier zuinige cores hebben. De nieuwe Macs kunnen dus zware taken aanpakken en minder energie verbruiken, waardoor de batterijduur langer wordt. Heel fijn voor de MacBooks dus.

#3 Véél meer transistoren

Dankzij het gebruik van de tweede generatie 5nm-procestechnologie heeft de Pro 40 miljard transistors, wat 20% meer is dan de M1 Pro. Met de Max is de sprong nog groter – het heeft 67 miljard transistors, 10 miljard meer dan in de M1 Max.

#4 Extreem veel werkgeheugen

De 14-inch en 16-inch Apple MacBook Pros met de high-end Max-processor ondersteunen nu tot 96GB aan geheugen. De optie van 96GB geheugen kost je wel 800 dollar extra. Prijzig grapje, maar voor de professionals is het meer dan waard.

#5 Meer displays dankzij Apple M2 Pro en Max

De 4-inch en 16-inch MacBook Pros, en Mac mini-modellen die de M2 Pro hebben, ondersteunen twee externe beeldschermen. De chip kan twee 6K-beeldschermen aan via Thunderbolt, of één 6K-beeldscherm op 60Hz via Thunderbolt samen met een 4K-beeldscherm op 144Hz via HDMI.

Apple’s MacBook Pro-modellen met een Max gaan een stap verder. Deze ondersteunen vier beeldschermen: drie beeldschermen met 6K-resolutie op 60Hz via Thunderbolt en nog een 4K-beeldscherm op 144Hz via HDMI.

De Max kan ook twee 6K-beeldschermen aan op 60Hz via Thunderbolt en één 8K-beeldscherm op 60Hz, of nog één 4K-beeldscherm op 240Hz via HDMI.

De nieuwe MacBook Pros en de Mac mini zijn nu te bestellen op Apple’s site en worden vanaf 24 januari geleverd.