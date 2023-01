Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple lanceert nieuwe MacBook Pro en Mac mini met nieuwe chips

Apple heeft vandaag twee razendsnelle nieuwe chips uitgebracht. De M2 Pro en M2 Max maken vandaag hun debuut in de tevens aangekondigde nieuwe MacBook Pro en Mac mini, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Apple heeft vandaag aangekondigd dat er twee nieuwe SoC-systemen van de volgende generatie computers worden uitgebracht Het gaat om de M2 Pro en de M2 Max. Beiden bieden een flinke verbetering in prestaties voor de nieuwe MacBook Pro en Mac mini. Dit is dankzij een verbeterde CPU en GPU, tot 96 GB centraal geheugen en betere energie-efficiëntie.

Apple krikt chips op voor MacBook Pro en Mac Mini

De M2 Pro is een uitbreiding van de bestaande M2-architectuur, en beschikt over een CPU met maximaal 12 cores en een GPU met maximaal 19 cores. Daarnaast zal de M2 Pro ook worden uitgerust met maximaal 32 GB geheugen.

De M2 Max gaat nog een stap verder door een GPU te bieden met maximaal 38 cores, een verdubbeling van de geheugenbandbreedte en tot 96 GB werkgeheugen.

Beide chips zijn ook voorzien van geavanceerde, speciaal ontworpen technologieën, zoals een snellere 16-core Neural Engine. Deze is in staat om 15,8 biljoen bewerkingen per seconde uit te voeren Dat levert een verbetering van 40 procent op ten opzichte van de vorige generatie. Zowel de Macbook Pro als Mac mini krijgen dus indrukwekkende upgrades.

Dankzij de M2 Pro levert de Mac mini nu professionele prestaties Ook worden de prestaties en mogelijkheden van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro verder worden uitgebreid met de chips.

Product Minimale prijs Maximale Prijs 14-inch MacBook Pro met M2 Pro 2449 euro 5579 euro 14-inch MacBook Pro met M2 Max 3519 euro 7429 euro 16-inch MacBook Pro met M2 Pro 3049 euro 6269 euro 16-inch MacBook Pro met M2 Max 3739 euro 7649 euro

Vanaf vandaag verkrijgbaar

De 14 inch MacBook Pro met M2 Pro is verkrijgbaar vanaf 2449 euro. De 16 inch MacBook Pro met M2 Pro is verkrijgbaar vanaf 3049 euro. Voor dat geld krijg je een hoop terug, zeker als je een professional bent in de grafische industrie.

Dankzij de nieuwe chips is de MacBook Pro al helemaal een krachtpatser. Bijvoorbeeld het renderen van effecten gaat tot zes keer sneller dan op de snelste huidige MacBook Pro met Intel-chip, en kleurcorrectie gaat tot twee keer sneller. Een touchscreen moeten we dus nog even op wachten.

De Mac mini is aanzienlijk goedkoper. Deze is al vanaf 713 euro te vinden de Apple Store. Daar krijg je een zeer rappe machine voor terug. Mac mini met M2 en M2 Pro levert snellere prestaties en heeft dus ook meer werkgeheugen. Daarnaast is hij ook voorzien van geavanceerde aansluitmogelijkheden. Zo ondersteunt het bijvoorbeeld maximaal twee displays op het model met een M2 en maximaal drie displays op het model met een M2 Pro.

Zowel de nieuwe MacBook Pro’s en de nieuwe Mac mini zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. Deze zijn onder andere te vinden op Apple’s eigen site.

Product Minimale prijs Maximale Prijs M2 Mac mini 719 euro 2214 euro M2 Pro Mac mini 1569 euro 5249 euro