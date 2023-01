Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple gaat voor groen maar jaagt iPhone-gebruikers op kosten

Als je in het bezit bent van een iPhone 13 of eerder, met een slechte of kapotte batterij, dan moet je die nu laten vervangen. Apple heeft namelijk aangegeven dat de kosten voor vervanging binnenkort omhoog gaan.

De aankondiging betreft dus alle oudere modellen. De prijzen gaan volgens het bedrijf uit Cupertino met zo’n 20 procent stijgen. De vervanging van een batterij gaat nu 89 dollar kosten in plaats van 69 dollar.

Gebruikers van een ‘oude iPhone’ zijn de sjaak

De iPhone 14 van dit jaar valt hier dus niet onder. Het vervangen van die batterij kost sowieso al 99 dollar. Ook geldt het niet voor toestellen waar nog garantie op zit of voor mensen die AppleCare+ hebben.

Het vervangen van een batterij kan worden uitgevoerd in Apple-winkels via de Genius Bar, maar ook online met behulp van mail-in service. Ook is het mogelijk om het bij geautoriseerde resellers te laten doen.

Door de prijsstijging kun je jezelf dan ook afvragen of het niet slimmer is om het zelf te doen. Het is namelijk mogelijk om sinds kort officiële Apple-onderdelen online aan te schaffen. Er is echter wel een speciale Self Repair Kit voor nodig die nog niet in Nederland via Apple te huur is (deze kun je dus sowieso niet aanschaffen). Het is wel mogelijk om zo’n kit voor de iPhone bij derden te bestellen.

Apple’s batterijbeleid is tegenstrijdig

De keuze is frappant omdat Apple al jaren predikt dat het rekening houdt met het milieu. Maar als het bedrijf dus de reparatie van je iPhone-batterij nu duurder maakt, is de kans echter veel groter dat een toestel uiteindelijk toch in de vuilnisbak belandt.

Daarnaast heeft het bedrijf enige tijd geleden ook aangegeven minder inruilwaarde aan te bieden voor oudere modellen van de iPhone. Dat geldt overigens ook voor de iPad, Apple Watch en Mac.

Als je een iPhone 13 Pro wil inruilen heb je de meeste pech. Op 9 november kreeg je nog tot 690 euro terug als je dit model wilde omruilen voor een nieuw exemplaar. Dat is nu 630 euro.

Mocht je dus je batterij willen laten vervangen, dan doe je dat maar beter voor 1 maart wanneer de prijsstijging ingaat.