Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat de iPhone 15 waarschijnlijk anders gaat doen dan zijn voorgangers

De iPhone 15 beschikt straks over een functie waar al zijn voorgangers naar kunnen fluiten. Dat is op zich geen nieuws, want als het goed is verbetert en vernieuwt Apple de smartphone op meerdere vlakken. Maar de verbetering die Apple doorvoert, is wel noemenswaardig. Tenminste, als de geruchten kloppen.

Barclays-analisten Blayne Curtis en Tom O’Malley hebben namelijk een onderzoeksnotitie gedeeld, die ingezien is door Macrumors. Volgens de analisten krijgt de iPhone 15 straks ondersteuning voor de nieuwste WiFi-standaard. De nieuwste telg in de familie is momenteel WiFi 6E. Het is niet duidelijk of Apple een smartphonevariant overslaat.

iPhone 15 met nieuwe WiFi-versie

Mocht het gerucht kloppen, dan staat de iPhone 15 in elk geval op gelijke hoogte met andere, recent gelanceerde Apple-producten. Nieuwe iteraties van de Mac mini, MacBook Pro en iPad Pro beschikken namelijk ook over ondersteuning voor WiFi 6E. Dit gerucht ligt dus in de lijn der verwachtingen.

De iPhone 14-lijn beschikt over WiFi 6. Dit is gewoon een prima versie van de draadloze communicatiestandaard. Maar waarom zou je als bedrijf dan alsnog overstappen, als de huidige versie goed werkt? Los van meegaan met ontwikkelingen, biedt WiFi 6E een groot voordeel ten opzichte van z’n voorganger.

WiFi 6E heeft een groot voordeel

Net als WiFi 6 werkt WiFi 6E eveneens met de bekende 2,4- en 5GHz-banden. Maar de nieuwe standaard werkt daarnaast ook met de 60GHz-band. Daardoor zijn snellere, draadloze verbindingen mogelijk en krijgen we te maken met minder ruis op de lijn. Je hebt hier wel natuurlijk een geschikte router voor nodig.

De verwachting is dat Apple de iPhone 15-lijn ergens in oktober van dit jaar presenteert. Analisten hebben reeds allerlei uitspraken gedaan over de toestellen. Zo krijgen de reguliere en Plus-versies naar verluidt dezelfde 48-megapixelcamera die nu aanwezig is op de iPhone 14 Pro-modellen, om maar een voorbeeld te geven.

Macrumors