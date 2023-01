Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple iPhone 15 Pro Max-concept is prachtig: maar is het realistisch?

Natuurlijk: veel van ons genieten nog altijd van de iPhone 14 Pro Max. Maar dat betekent niet dat we niet nu al de iPhone 15 Pro Max willen zien. Gaat Apple voor eenzelfde ontwerp, of gooien ze het over een andere boeg? En als ze dat doen, mogen ze best even naar dit absurd mooie concept kijken.

Op het moment dat er een nieuwe iPhone uitkomt, zoals de iPhone 14 vorig jaar, wordt er al gespeculeerd over de opvolger, de iPhone 15. Sterker nog, dat gebeurt nu al over de iPhone 16. Maar hoe gaat de 15 eruit zien? Hopelijk zoals dit concept.

iPhone 15-concept laat Apple-gebruiker watertanden

Het eerste wat opvalt van het ontwerp van Antonio DeRosa is dat de iPhone 15 Pro Max groen is. Midnight Green is wat ons betreft een van de meest stijlvolle kleuren die een iPhone (in het verleden de 11 Pro) ooit gehad heeft. We hopen dan ook dat Apple deze optie aanbiedt op het moment dat dit toestel gelanceerd wordt. Check de fantastische video met de groene iPhone.

Een andere intrigerende gedachtegang van DeRosa is het groter maken van het Dynamic Island op de iPhone 15. Deze technologie is wellicht nog ietwat een gimmick, maar heeft zeker nuttige toepassingen. Gek genoeg zijn we dus wel te porren voor een grotere versie.

Daarnaast stipt de ontwerper ook enkele geruchten aan die al de ronde gaan. Zo heeft hij de haptic knoppen (Butterflies?) erin verwerkt hoewel deze nog enigszins prominent uitsteken in zijn ontwerp. De kans is echter groot dat deze juist in de behuizing worden verwerkt en dus niet meer fysiek aanwezig zijn.

Eindelijk een periscopische lens?

Elke keer als je denkt dat Apple zich wel heel erg begint te herhalen (ahum, iPhone 14, anyone?), komen ze toch weer met een verrassing. Bij de iPhone 15 Pro Max zou dat sowieso de periscopische lens kunnen zijn.

Het wordt in de volksmond een ‘opvouwbare’ camera genoemd. Dat klinkt als een systeem wat je telefoon flink dikker maakt. Niets is echter minder waar. De technologie voor de iPhone 15 Pro Max zou een spiegel of prisma gebruiken dat werkt als een periscoop, waardoor het systeem de lengte en breedte van de hele iPhone kan gebruiken.

Al met al weet DeRosa ons flink te hypen met het uiterlijk van de iPhone 15 Pro Max en de specs.

Hopelijk hebben Tim Cook van Apple en zijn R&D-medewerkers van de iPhone 15 Pro Max dit YouTube-filmpje gezien. Mochten ze wat gemist hebben qua wat we graag willen, kunnen ze wellicht nog nét op tijd even aan de bak.