Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gaan we weer: ‘Apple komt volgend jaar met veelbesproken iPad Pro’

Apple lijkt ondertussen druk bezig te zijn met de voorbereidingen voor onder meer de nieuwe iPad Pro. Zo werkt het bedrijf uit Cupertino aan de ontwikkeling van de OLED-panelen voor die tablet. Maar dat niet alleen. Ook zou de fabrikant werken aan OLED-panelen voor de MacBook Pro die in 2026 moet verschijnen.

Dat blijkt uit een nieuwsbericht van de Koreaanse publicatie ET News. In het bericht wordt Samsung aangemerkt als leverancier van de OLED-panelen, die dus naar zowel de iPad Pro als MacBook Pro moeten komen. Ze hebben respectievelijk schermformaten van 11- en 12,9-inch, evenals 14- en 16-inch.

Nieuwe iPad Pro in ontwikkeling

Het zou kunnen dat de schermformaten nog iets afwijken of dat Apple iets van dat scherm dieper in de behuizing stopt. Display-analist Ross Young meldde namelijk al eerder dat de groottes van de iPad Pro-schermen neerkomen op 11,1- en 13-inch. Het lijkt aannemelijk dat een deel van het scherm dan niet gebruikt wordt.

Momenteel gebruikt Apple mini-LED in de grootste variant van de iPad Pro. De kleinere versie moet het doen met een wat simpeler LCD-display. Op het moment dat de professionele iPad-lijn overgestapt is naar OLED, dan is het de beurt aan de MacBook-lijn. Althans, ook dat bereikt ons weer via de geruchtenmolen.

OLED versus LCD

De eerste MacBook die een OLED-paneel moet krijgen, wordt overigens – naar verluidt natuurlijk – de MacBook Air die voor 2024 gepland staat. Het zou kunnen dat dit later gebeurt, maar voor nu lijken dit de plannen te zijn. Waarom wil Apple eigenlijk zo graag overstappen op OLED-beeldtechnologie?

Nou, in vergelijking met LCD verbruiken OLED-panelen minder energie. Daardoor gaan accu’s langer mee. Ook bieden ze diepere zwartwaarden aan, evenals een verbeterde contrastverhouding. De schermen komen meestal van leveranciers als Samsung en LG, maar Apple zou minder afhankelijk willen worden.

ET News