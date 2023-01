Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Weekend Poll: doet Apple goede zaken met zijn nieuwe HomePod?

De derde week van 2023 is nog niet eens voorbij of we hebben al drie nieuwe Apple-producten binnen. Naast de M2 Pro/Max MacBook Pro zagen we ook de M2 Mac-mini en de tweede-generatie HomePod verschijnen. En over die laatste is nog wel wat te doen.

Zoals gewoonlijk zijn er online weer ontzettend veel meningen, maar wij willen het liefst die van onze lezers weten. Tijd om de Weekend Poll weer eens onder het stof vandaan te trekken.

Een gloednieuwe slimme speaker

Consumenten kunnen vanaf 3 februari hun Smart Home uitbreiden met de nieuwe HomePod van Apple. Niet met het mini-model dat al enige tijd beschikbaar is, maar met zijn grotere broer.

In vergelijking met het vorige model haal je er een betere geluidskwaliteit, Siri-mogelijkheden en functionaliteiten mee in huis. De nieuwe slimme speaker is bijvoorbeeld in staat gebruik te maken van ruimtelijke audio.

Er zijn een aantal handige nieuwe manieren om alledaagse taken uit te voeren en je Smart Home te bedienen. Denk in deze bijvoorbeeld aan meldingen wanneer er een rook- of koolmonoxidemelder in je huis losgaat.

Goed. De upgrade is er, maar ontzettend groot is hij niet. Zo hadden veel consumenten de hoop dat Apple de nieuwe HomePod een vernieuwd ontwerp zou geven. Iets dat niet aan de orde is.

Doet Apple goede zaken met zijn nieuwe HomePod?

De vraag die wij hebben is natuurlijk wat de lezers van One More Thing precies van de HomePod vinden. Is de innovatie groot genoeg om er enthousiast over te zijn of is de comeback een storm in een glas water.

Om daar een antwoord op te krijgen zouden we je willen vragen om de onderstaande poll even in te vullen:

We verzamelen dolgraag de reacties en bouwen volgende week een artikel met de uitslag.