Apple is volgens Glassdoor niet meer één van de beste bedrijven om te werken

Jarenlang behoorde Apple tot de beste bedrijven ter wereld waar je als werknemer kon werken. De Glassdoor Top 100 had meer dan een decennium een plekje voor het Amerikaanse bedrijf gereserveerd staan in zijn jaarlijkse lijst. Dit jaar is dat echter niet het geval.

De Glassdoor Top 100 is afgelopen week verschenen en Amerikaanse nieuwsomroep CNBC valt op dat twee grote namen ontbreken. Zowel Apple als Meta behoren niet meer tot de 100 beste bedrijven om voor te werken. Iets dat je, op z’n minst, vrij opvallend kunt noemen.

Apple ontbreekt in Glassdoor Top 100

Zowel Meta als Apple deed het in de editie van vorig jaar al minder goed. Waar het bedrijf van Mark Zuckerberg in 2021 nog op plek 11 te vinden was, stond het vorig jaar opeens op plek 57. Apple was in 2021 op plek 31 te vinden en zakte vorig jaar naar plekje 56.

In de Glassdoor Top 100 van 2023 ontbreken beide bedrijven volledig van de lijst. Dat zegt iets, want de notering is gebaseerd op reviews die van werknemers zelf afkomstig zijn. Het volk heeft gesproken, om het zo maar even te noemen.

Daniel Zhao, hoofdanalist van Glassdoor, bevestigt dat het zeer opvallend is dat beide bedrijven ontbreken. Apple was de afgelopen vijftien jaar een vaste naam in de lijst, waar Meta er sinds 2011 al te vinden was. Het bedrijf van Mark Zuckerberg heeft in die tijd zelfs één keer een nummer één positie gehad.

🚪 De Glassdoor Top 100? De Glassdoor Top 100 is dé lijst met de beste bedrijven waar je voor kunt werken. Volledig gebaseerd op de reviews (en ervaringen) van honderdduizenden werknemers. Hét bedrijf van 2023 is Gainsight.

Is het dan nu opeens een slechte werkplek?

Zegt een notering in de Glassdoor Top 100, of juist het ontbreken daarvan, nu eigenlijk dat Apple en Meta slechte bedrijven zijn om voor te werken? Volgens Daniel Zhao is dat alle behalve het geval. “Het zegt niet dat Apple en Meta slechte bedrijven zijn, maar dat ze het gewoon iets minder doen.” Iets dat volgens de analist ook zeker te maken heeft “met het feit dat de lijst uiterst competitief is dit jaar”.

Het zegt niet dat Apple en Meta slechte bedrijven zijn

Zowel Apple als Meta lijken steken te laten vallen op het gebied van COVID-19. De strenge regels voor het thuiswerken, en de harde eisen bij het loslaten daarvan, zorgt voor ontevredenheid bij medewerkers.

Al ligt het bij het bedrijf van Mark Zuckerberg misschien ook wel aan het feit dat het 13% van zijn werknemers op straat zette afgelopen november. We roepen maar iets…