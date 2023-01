Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Laat veelbesproken Apple Glass zich aftroeven door Google en Meta?

Er is veel te doen omtrent de Apple Glass. Dit is niet de officiële naam die Apple zijn eigen AR/VR-bril meegeeft, maar wel een gemakkelijk te onthouden projecttitel. De mixed reality-bril schijnt wederom uitgesteld te zijn. Laat Apple zich aftroeven door Google en Meta?

Er is gelukkig ook goed nieuws, want er komt wel een alternatief. Schijnt, mogelijk — woorden waar geen echte zekerheid van uitstraalt. We hebben dan ook (wederom) te maken met geruchten, die afkomstig zijn van Bloomberg. Redacteur Mark Gurman schrijft daar dat de plannen achter de schermen dus wederom veranderd zijn. We moeten langer wachten op die veelbesproken bril.

Apple Glass later: winnen Google en Meta?

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Apple Glass in 2023 zou verschijnen. Maar nu staat het jaartal op 2025. En dat terwijl de markt, in elk geval op papier, lijkt aan te trekken. Meta, Google en andere partijen werken achter de schermen hard aan verschillende headsets, onder namen als Project Iris en Nazarre.

Maar dit betekent niet dat we nog twee jaar hoeven te wachten op een Apple Glass-achtig product. Want Gurman schrijft ook dat we in 2024 of 2025 een goedkopere bril mogen verwachten. Aanzienlijk later dan de producten waar Google en Meta mee komen…

De bril, die volledig draait op iPhone-hardware, is vergelijkbaar met de Meta Quest Pro en zou ongeveer 1.500 dollar kosten.

Nog steeds flink aan de prijs

Dat is nog steeds een behoorlijk bedrag, maar alweer de helft van wat de Apple Glass moet gaan kosten: 3.000 dollar. Mocht dit gerucht kloppen, dan verklaart dat wellicht waarom Apple de namen Reality Pro en Reality One vastlegde. Mogelijk zijn dit de namen die Apple aan de goedkopere bril meegeeft.

De vraag is nu hoe de markt voor dit soort brillen zich gaat bewegen. Ja, veel bedrijven als Google en Meta werken achter de schermen aan dergelijke brillen, maar tot nu toe hebben we nog geen echte consumentenproducten gezien. Daarvoor bestaan er nog te hoge drempels (zoals de prijs) en hebben bedrijven last van technische uitdagingen.

Bloomberg