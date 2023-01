Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Crashdetectie van Apple heeft nieuw slachtoffer: dit voertuig is nu de klos

De iPhone 14 van Apple beschikt over een zogenaamde crashdetectie. Dit is een functie op je smartphone (en Apple Watch) die hulpdiensten kan inschakelen op het moment dat het apparaat vermoedt dat je een ongeluk hebt. Nu blijkt dat die functionaliteit dat soms ook doet wanneer er feitelijk niets aan de hand is.

Het Amerikaanse nieuwsmedium MPR News meldt namelijk dat de Apple-crashdetectie ook afgaat op het moment dat iemand op een sneeuwscooter zit. Dat resulteert in een aantal valse meldingen bij het noodnummer 911 (in Nederland is dat 112). Dit kan ook gebeuren wanneer iemand gewoon aan het skiën is.

Crashdetectie leidt eigen leven

En dat levert vervelende situaties op. Want de crashdetectie houdt de hulpdiensten bezig op het moment dat er eigenlijk niets aan de hand is. Medewerkers van hulpcentrales verwachten dat als dit zo doorgaat, dat andere mensen langer op hulp moeten wachten. Er komen dan simpelweg teveel meldingen binnen.

Erger nog: op het moment dat een hulpdienstmedewerker niet kan verifiëren dat het om een valse melding gaat, dan moet die persoon de hulpdiensten op het mogelijke ongeluk afsturen. Wanneer dan blijkt dat er feitelijk niets aan de hand is, is er een hoop tijd, geld en energie verloren gegaan in dit proces.

Wat doet Apple hier aan?

Helaas hebben we geen reactie van Apple ontvangen, waardoor het niet duidelijk is wat het bedrijf uit Cupertino hier aan gaat doen. Het is wel duidelijk dat er iets gedaan moet worden, om het aantal valse meldingen te beperken of helemaal weg te krijgen. Maar dat is aan de iPhone-maker; die biedt deze optie immers aan.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de Apple-crashdetectie voor valse meldingen zorgt. Eerder sloeg het systeem op iPhone 14, Apple Watch Ultra en Series 8 ook al af op het moment dat mensen in achtbanen zaten. Destijds kon de fabrikant de problemen oplossen door middel van een kleine software-update.

MPR News