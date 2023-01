Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wanneer we de Apple AR/VR eindelijk kunnen verwachten

De Apple AR/VR-bril is misschien wel de gadget waar we dit jaar het meest naar uitkijken. Maar wanneer komt die nou? Analist Ming-Chi Kuo heeft daarop eindelijk een antwoord.

Al jaren gaan er de meest spectaculaire geruchten over de Apple AR/VR. Het is naast de Apple Car misschien wel het nieuwe product van de iPhone-maker waar we het meest naar uitkijken. Dit jaar is het jaar van de headset, maar de grote vraag is wanneer?

Wachten op de Apple AR/VR

Veel analisten gingen ervan uit dat we Apple AR/VR aan het begin van het jaar zouden zien. Toch lijken we nog iets langer te moeten wachten als we de bekende en betrouwbare analist Ming-Chi Kuo moeten geloven. Het bedrijf loopt volgens hem achter op schema.

“De ontwikkeling van de AR/VR headset van Apple loopt achter op schema vanwege problemen met de mechanische componenten tijdens de valtest en de beschikbaarheid van softwareontwikkelingstools. Dat betekent dat de massale verzending van het apparaat kan worden uitgesteld,” vertelt Kuo op Twitter. Dat kan volgens hem het einde van het tweede kwartaal of zelfs het derde kwartaal worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(2/3)

As a result, it is increasingly unlikely that Apple will hold a media event for the new device in January. At this point, it seems more likely that Apple will announce the AR/MR headset at a spring media event or WWDC based on the current development progress. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023

Nieuwe data

Doordat de Apple AR/VR vertraagd is, zien we het nieuwe product niet al in januari. Kuo noemt nu twee andere momenten waarop we de bril kunnen verwachten. De eerste is het media-evenement tijdens het voorjaar. De verwachting is dat deze op 7 of 14 maart wordt gehouden.

De andere mogelijkheid voor Apple om de headset te presenteren is tijdens de WWDC. Deze start traditioneel in de eerste week van juni. Dat ligt natuurlijk allemaal aan hoe snel de problemen worden opgelost.

Eerder deze week kwamen er al verschillende zaken over de Apple AR/VR naar buiten. Zo zou het apparaat een soort Digital Crown krijgen die je wellicht kent van de Apple Watch. Daarmee zou je moeten kunnen switchen tussen een virtuele en fysieke modus.