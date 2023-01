Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple gooit de App Store-prijzen omhoog, maar zijn wij ook de pineut?

Inflatie, oorlog, een pandemie en productieproblemen: ook Apple is daar niet ongevoelig voor. Om de ontwikkelingen op de economische markt bij te kunnen benen, maakt de iPhone-maker bekend de prijzen in de App Store wederom te verhogen in een aantal Europese landen. En dat terwijl dat onlangs ook al gebeurde…

Niet alleen de genoemde problemen zorgen voor dergelijke prijsaanpassingen (en met aanpassingen bedoelen we voornamelijk verhogingen). Want ook de belasting kan roet in het eten gooien, wanneer de overheid iets verandert. Vanaf 13 februari gaan in elk geval de App Store-prijzen (wederom) omhoog in een aantal landen.

Apple verhoogt prijzen in App Store

Maar geen nood: in Nederland en België hebben we daar gelukkig geen last van. In Luxemburg krijgen ze zelfs een piepkleine meevaller: daar gaat de belasting omlaag van zeventien naar zestien procent. Mensen in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hoeven niet op zo’n meevaller te rekenen, helaas.

Datzelfde geldt voor gebruikers in Colombia, Egypte, Hongarije, Nigeria en Zuid-Afrika. Daar stijgen de prijzen voor apps en digitale aankopen dus helaas. De prijzen van abonnementen die je automatisch verlengt, gaan niet omhoog. Dat moet op tijd aangekondigd worden door de aanbieder van zo’n abonnement.

Meer verdienen aan je eigen producten

Verder voert Apple nog een belangrijke aanpassing door aan het App Store-beleid. In sommige landen gaan ontwikkelaars namelijk meer verdienen aan de apps waar ze zelf aan gewerkt hebben. Dit gebeurt onder meer in Thailand, Indonesië, Zuid-Korea, Singapore en meer landen. Niet in Nederland of België.

Dat betekent dus dat Apple een minder groot aandeel pakt van de omzet die de ontwikkelaars met hun eigen apps genereren. Meestal gaat het om een percentage van vijftien, tot soms dertig procent. Veel ontwikkelaars vinden dit echt ontzettend vervelend, om het zacht uit te drukken, maar dit is wel de prijs die je betaalt voor het gebruik van het platform, aldus Apple.

