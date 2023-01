Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Eddy Cue vertelt hoeveel appmakers verdienen op Apple-platformen

Volgens Eddy Cue heeft Apple een “baanbrekend jaar voor entertainment” achter de rug. Dat vertelt de eindverantwoordelijke voor diensten in een open brief die je kunt lezen op de offici├źle website. Uiteraard wil de man daarmee de verschillende diensten van de iPhone-maker nog even in het zonnetje zetten.

In de brief kijkt de topman terug op een veelbewogen jaar voor Apple. Daarbij komen onder meer de App Store (de downloadwinkel), TV+ (de videostreamingdienst) en meer aan bod. Vanzelfsprekend komen er ook een hoop cijfers naar voren. Want cijfertjes zijn belangrijk voor grote ondernemingen als deze.

Apple kijkt terug op 2022

Een belangrijk cijfer dat Cue aanhaalt, is de totale omzet die ontwikkelaars gegeneerd hebben sinds 2008. Waarom sinds dat jaartal? Nou, dat is het jaar dat de App Store officieel gelanceerd werd. Sindsdien hebben ontwikkelaars meer dan 320 miljard dollar omgezet. Dat is een flinke stijging sinds de laatste meting.

Vorig jaar bracht Apple een soortgelijk bericht naar buiten. Ook toen werd er een bedrag genoemd dat ontwikkelaars sinds de lancering omgezet hadden. Destijds stond de teller op 260 miljard dollar. In een jaar tijd is daar dus maar liefst 60 miljard dollar bijgekomen. Dat is totaal geen kattenpis.

Andere statistieken

We nemen je verder nog even mee langs een aantal andere, belangrijke statistieken.

Apple Music heeft nu meer dan honderd miljoen nummers.

Films en series op TV+ heeft meer dan dertienhonderd prijsnominaties in de wacht gesleept, en daar driehonderd van opgehaald.

Gamers hebben collectief meer dan 250 miljoen in-game achievements gehaald op Arcade.

Arcade biedt nu meer dan tweehonderd games aan die mensen onbeperkt kunnen spelen.

Nieuws+ biedt momenteel meer dan drieduizend ingesproken nieuwsberichten aan.

Apple Pay werkt nu in meer dan zeventig landen en met tienduizend verschillende banken en partners.

Mocht je meer stats willen zien of de volledige brief van Cue lezen, dan kun je terecht op de website van Apple.

Apple