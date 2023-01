Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple’s App Store-belofte die veel frustratie moet gaan voorkomen

Waarschijnlijk struin je regelmatig door de App Store om de nieuwste apps en games op te sporen. Dan herken je maar al te goed dat programma’s ineens verdwenen zijn. Apple maakt nu een einde aan die frustratie.

Apple heeft strenge regels voor de App Store. Als app-maker kom je niet binnen als je niet voldoet aan allerlei richtlijnen. Ook kunnen die apps er zomaar uitgegooid worden als je niet meer aan de eisen voldoet. Dat laatste ligt niet alleen aan Apple zelf, maar ook aan de landen waar een app actief is. Plaatselijke autoriteiten kunnen natuurlijk regels opleggen. Apple gaat nu meer uitleg geven waarom programma’s verdwijnen. Zo weet je waarom die er niet meer is.

Waarom worden sommige apps geblokkeerd door Apple?

Volgens de Financial Times heeft Apple vragen van activistische aandeelhouders daarover beantwoord. Zij willen dat er meer transparantie komt over waarom apps verdwijnen uit de App Store. Dit moet vooral gebeuren in landen als Rusland en China waar sommige diensten door de overheid worden geblokkeerd.

Als er in Nederland een applicatie niet meer terug is te vinden in de App Store dan komt dat vooral door Apple zelf. De overheid zal hier amper apps verbieden. In China is dat wel anders. In 2020 werden daar 30.000 apps verwijderd uit de App Store vanwege lokale regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om daar WhatsApp te downloaden.

Datzelfde gebeurde het afgelopen jaar ook in Rusland. NGO’s zien dat en hebben Apple nu gevraagd om meer transparantie in de App Store en dat gaat het bedrijf nu ook doen.

Apple geeft meer duidelijkheid in de App Store

Zo is een verwijderde app nog steeds zichtbaar, maar niet te downloaden. In plaats daarvan komt er nu bij te staan aan welke regel de applicatie niet meer voldoet.

Daarnaast informeert het bedrijf aan investeerders hoeveel apps en in een land geblokkeerd worden. Het geeft ieder geval flink meer duidelijkheid.