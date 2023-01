Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

AirPods Max in de problemen: maakt Apple zich op voor een nieuw model?

Wanneer je nu een AirPods Max bestelt bij Apple, dan kan het zomaar drie weken duren voordat je koptelefoon binnenkomt. Wanneer Apple-producten zo’n lange levertijd hebben, dan indiceert dat meestal dat er een opvolger klaarstaat. Maar of dat nu ook wederom het geval is… Wij hebben er een hard hoofd in.

In de meeste gevallen geldt: oh, een Apple-product is slecht leverbaar, de opvolger volgt snel. Maar er zijn ook situaties bekend waarin dit niet het geval is. En waarschijnlijk hebben we daar nu mee te maken. Dus nee, we denken niet dat Apple binnen nu en enkele weken opeens de AirPods Max 2 uitbrengt.

AirPods Max heeft lange levertijden

Maar het is niet vreemd dat mensen op die gedachte komen. Want Apple moet binnen nu en twee jaar zijn producten klaarstomen voor USB-C, want anders mag het bedrijf die niet meer verkopen in de EU. De huidige AirPods Max ondersteunt die standaard niet, dus een aankondiging lijkt inderdaad onvermijdelijk.

Maar waar komt die lange levertijd dan wel vandaan? De redactie van 9to5Mac denkt dat dit komt door de nieuwe kleurenoptie. Dat is geen vreemde gang van zaken. Apple doet dat wel vaker, midden in de levenscyclus van een product. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren voor de HomePod mini, die ook ineens verschenen.

Valt dat wel in goede aarde?

Hoewel dit dus een logischere verklaring is, kun je je afvragen: is dat wel de beste zet die Apple kan maken? De koptelefoon is met 629 euro reteduur. Een nieuwe kleurenoptie gevolgd door een nieuw model in een jaar tijd…tja. We hebben tal van voorbeelden waarin dit slecht af kan lopen voor de PR van een bedrijf en vrezen in dit geval ook het ergste.

De beste verklaring is vooralsnog – als wij ook even een duit in het zakje mogen doen – de aanhoudende productieproblemen. Covid, oorlog, hoge grondstofprijzen — het helpt allemaal niet om de fabrieken ongelimiteerd te laten draaien. We zullen het echter niet zeker weten, maar dit lijkt ons de beste verklaring.

9to5Mac