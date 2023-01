Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple laat je beter shoppen met AR in de Apple Store

Shoppen in een Apple Store is meestal prettiger dan online. Maar als je liever niet een medewerker in je nek willen hebben hijgen, dan is een potentiële nieuwe AR-update in de app op de iPhone heel fijn.

Als je een Apple-product koopt, zijn er een tweetal opties. Natuurlijk kan je vele sites zoals onder andere OMT afstruinen (duh) voor reviews en informatie, maar fysiek naar de winkel is eigenlijk prettiger.

Apple Store-app op iPhone krijgt mogelijk een AR-update

Als je van plan bent aardig wat centen neer te leggen, is het toch wel verdraaid prettig om een product eerst even fysiek te checken. De Apple Store is wat dat betreft een hele fijne plek. Alle producten staan daar keurig opgesteld en je hebt de mogelijkheid om er zelf even mee te spelen, zoals in deze Store in Londen.

Wil je meer informatie in de Store dan kán je even een medewerker aanspreken. Prettiger, voor sommige van ons, is om niet even dat ‘verplichte’ verkooppraatje aan te moeten horen. Dankzij een eventuele AR-update van de Apple Store-app op je iPhone is dat verleden tijd.

Shoppen met Augmented Reality

Het moge duidelijk zijn dat het bedrijf uit Cupertino al geruime tijd experimenteert met Augmented Reality. Zo kan je bijvoorbeeld spullen bij IKEA uitzoeken en dankzij nauwkeurig meting en AR zien of het in je huis past en of het eigenlijk wel je smaak is.

Deze AR-technologie wordt volgens journalist Mark Gurman van Bloomberg binnenkort ook toegepast op de Apple Store. In een nieuwsbrief stelt hij dat Apple als sinds 2020 aan de ontwikkeling van deze toevoeging werkt.

Feitelijk komt het erop neer dat je je iPhone op een Apple-product richt in de winkel. Vervolgens krijg je een overzicht te zien van prijzen en specificaties.

Het is een van de vele stappen die het zet op het gebied van AR, zeker in het jaar dat Apple’s langverwachte AR/VR-bril gaat uitbrengen.

Als het bedrijf dit gaat doen met AR in zijn eigen winkels, maar ook met andere grote partners kan de vraag ‘kan ik u ergens mee helpen?’ wel eens tot het verleden behoren.