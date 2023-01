Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

LeECO S1 Pro: Android-telefoon of stiekem toch een iPhone 14 Pro?

Is dit wellicht de beste iPhone 14 Pro rip-off die op Android draait? Qua uiterlijk zeker wel, maar een iPhone is het natuurlijk zeker niet. Verre van zelfs.

Altijd al een betaalbare iPhone 14 willen hebben? Dan is deze LeEco S1 Pro wellicht iets voor jou. Mensen moeten twee keer kijken of het niet écht een iPhone is.

Overduidelijk een Android-versie van de iPhone 14

De makers van deze telefoon, het Chinese bedrijf LeTV, hebben de iPhone 14 wel héél nauwkeurig bekeken. Ze zijn overigens niet de eerste want al eerder deed Xiaomi ook zoiets.

Het ontwerp is gebaseerd op Apple’s vlaggenschip: de iPhone 14 Pro. Volgens het bedrijf is het doel van het toestel om gebruikers een ‘premium ervaring’ te geven met goede componenten tegen een betaalbare prijs.

Toch is de LeCEco S1 Pro verre van vergelijkbaar als het gaat om de specs. Het heeft een 12nm Zhanrui T7510-chip die er niet uitziet alsof hij kan concurreren met de A16 Bionic van de iPhone. Wat betreft de andere specificaties heb je 8GB RAM en 128GB opslag wat, gezien hoe Android graag veel geheugen heeft, niet veel lijkt.

Camera’s en scherm zijn niet veel beter

De LeEco S1 Pro heeft een 6,5-inch LCD-scherm met 1600 x 720 resolutie en heeft een verversingssnelheid van 60Hz.

Mocht je denken dat wellicht de camera’s van het toestel indrukwekkend zijn, dan heb je pech. De frontcamera zit in de pil en is 5MP.

Het wordt echter interessant aan de achterkant van de telefoon. Hoewel het lijkt alsof de telefoon drie camera’s heeft zoals de iPhone 14 Pro, werkt alleen de hoofdlens lens met 13MP-camera. Je krijgt dus alleen het uiterlijk van de iPhone-serie, maar de prestaties van de LeEco S1 Pro.

Wil jou nou zo’n kekke iPhone-kloon willen kopen, dan moet je er helaas voor naar China. Hoewel de telefoon in twee kleuren verkrijgbaar is (Titanium Black en Blue), is daarnaast er slechts één model beschikbaar met dus 8GB RAM en 128GB opslag.

Maar nu vraag je je natuurlijk af wat dit pareltje kost: hij is slechts zo’n 135 dollar.