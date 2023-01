Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Aantrekkelijk, functioneel en niet te duur: Nomad dropt hoesje AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 beschikt over een mooie oplaadcase, die helaas snel kan beschadigen. Daarom kan het geen kwaad eens te investeren in een goede bescherming voor het doosje. Als je ook een beetje van klasse houdt, dan kun je daarvoor terecht bij Nomad. Die biedt namelijk de Modern Leather Case aan.

De Nomad Modern Leather Case is speciaal ontworpen voor de oplaadcase van de AirPods Pro 2. Dat betekent dat je deze bescherming kunt gebruiken, zonder in te hoeven leveren op functionaliteit. De speaker en het LED-lampje zijn nog steeds bereikbaar en functioneel; daar hoef jij je geen zorgen om te maken.

Nomad-case voor AirPods Pro 2

Desondanks past de Nomad Modern Leather Case ook nog steeds prima om het doosje van de eerste generatie AirPods Pro. Heb je de leren hoes dus op het oog, maar heb je geen AirPods Pro 2? Dan hoeft dat geen obstakel te zijn. Ook dan kun je de accessoire lekker aanschaffen en gebruiken.

Daarnaast is er een opening voor het koordje, waardoor je dat dus ook niet hoeft te missen. Aan de binnenkant van de beschermhoes zit een zachte laag, waardoor de buitenkant van de AirPods Pro 2-case niet beschadigt. Aan de buitenkant van de hoes zit leer van hoge kwaliteit, dat het geheel een unieke look meegeeft.

Hoe zit het precies met draadloos opladen?

Dat klinkt allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar hoe zit het dan precies met het draadloos opladen? Nou, Nomad laat weten dat draadloos laden via Qi en MagSafe gewoon moet werken. Da’s een geruststelling. Echter, de case heeft geen magneten, waardoor die dus niet vastklikt aan een MagSafe-lader.

De Modern Leather Case voor de professionele oordopjes is nu beschikbaar en heeft een vanafprijs van 29,95 dollar. De beschermhoes is verkrijgbaar in de kleuren zwart, bruin, naturel en English tan. De Horween Leather-variant komt in de kleuren zwart, rustiek bruin en naturel.

