AirPods voor 99 euro: wanneer Apple met een goedkoper alternatief komt

Apple is niet alleen van plan om de tweede-generatie AirPods Max op de markt te brengen. Het Amerikaanse bedrijf lijkt zich, volgens betrouwbare bronnen, ook op te maken voor de komst van goedkope standaard-Airpods. Maar wanneer mogen we die verwachten?

De AirPods zijn al jaren een grote hit. Apple heeft met de tweede-generatie Pro’s laten zien dat het nog altijd goed is in wat het doet op audiogebied, al zit het prijskaartje een nog groter succes in de weg. Gelukkig is daar, door de adviesprijs naar beneden te trekken, iets aan te doen. Of is het Amerikaanse bedrijf iets anders van plan?

Apple AirPods, maar dan voor 99 euro

Als we Ming-Chi Kuo mogen geloven (en dat doen we graag) is Apple druk bezig met plannen voor nieuwe AirPods. Naast een nieuwe Max-koptelefoon lijkt het Amerikaanse bedrijf ook interesse te hebben in een goedkoop alternatief voor zijn oordopjes.

Naar verluidt gaat het om een soort Lite-model (waarschijnlijk SE genaamd) dat voor 99 euro op de kop te tikken is. Op dit moment zijn de tweede-generatie oordopjes, die in 2019 verschenen, bij Apple voor 159 euro op de kop te tikken. Een aardig verschil, dus.



The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 12, 2023

Door middel van een aantal Twitter-berichten laat Ming-Chi Kuo weten dat de AirPods van 99 euro vanaf halverwege volgend jaar verscheept kunnen worden. Samen met de tweede-generatie AirPods Max. De eerste versie van de koptelefoon verscheen in 2020.

Hoewel de tweede helft van 2024 genoemd wordt door Kuo, kan het ook zomaar de eerste helft van 2025 voordat de oordopjes en koptelefoon het daglicht zien. Vrij ruim genomen dus, maar wel reden om de informatie van Kuo serieus te nemen.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Tweede-generatie Pro’s een meesterwerkje

Zoals gezegd weet Apple heel goed wat het doet op audiogebied. De tweede-generatie AirPods Pro, die in september vorig jaar werd aangekondigd, zijn dan ook een groot succes. In de Freakin’ Nerds-podcast, die de redactie van OneMoreThing en WANT maakt, werden ze zelfs uitgeroepen tot hét tech-product van 2022.

Dat heeft overigens niet alleen te maken met zaken als accuduur, ruisonderdrukking en geluidskwaliteit. Het is de transparantie-modus die veel indruk weet te maken. Benieuwd waarom precies? Lees dan hieronder zeker even onze review.