Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gouden keeltjes opgelet! Zo gebruik je de karaoke-functie op je iPhone

Karaoke is niet alleen leuk voor jong en oud, maar dankzij Apple nu ook toegankelijker dan ooit. Met de nieuwe feature voor Apple Music in iOS 16.2 kan je de sterren van de hemel zingen via je iPhone (en andere apparaten).

Apple Music Sing toont je de lyrics van je favoriete nummers, waarbij de tekst oplicht zodat je precies weet wanneer je wat moet zingen. Vet handig voor de gouden keeltjes onder ons. We leggen je uit wat de karaoke-functie inhoudt en hoe je ermee aan de slag gaat.

Karaoke op je iPhone, iPad of Apple TV

Apple Music Sing is alleen beschikbaar voor apparaten met iOS 16.2, iPad OS 16.2 of tvOS 16.2 geïnstalleerd. Dat betekent dat je een iPhone 11 of nieuwer nodig hebt (of de iPhone SE 2022) om gebruik te maken van de karaoke-functie.

Om de functie op je tablet te gebruiken, heb je een iPad Pro 2021, iPad Air 2020, iPad Mini 2021, iPad 2021 of nieuwer nodig. De karaoke-feature werkt ook op je tv, zolang je een Apple TV 4K 2022 in huis hebt. Genoeg mogelijkheden om met karaoke aan de slag te gaan!

Zo werkt Apple Music Sing

Je staat natuurlijk te popelen om te beginnen met karaoke. De modus stel je als volgt in: open de Muziek-app en start een nummer naar keuze. Druk op het icoontje linksonder om de songtekst tevoorschijn te halen. Rechts verschijnt een microfoon in beeld. Druk erop en versleep het volume om het geluidsniveau van de artiest harder of zachter te zetten.

Tijd voor een karaoke-duet? Ook daar heeft Apple aan gedacht. In de Muziek-app zie je bij meerstemmige liedjes apart de zangpartijen van de zangers. Verdeel de songtekst met een vriend en zing om en om de longen uit je lijf. Er wordt alleen niet getoond wanneer je een stuk tegelijk zingt. Enige kennis van het nummer is dus wel handig!