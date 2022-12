Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Springt de nachtmodus van je iPhone-camera steeds automatisch aan? Zo zet je dat uit

Met de nachtmodus van je iPhone kun je op elk moment van de dag het perfecte plaatje schieten. Soms springt deze handige functie ook aan wanneer je dat niet wil. Gelukkig kun je de automatische nachtmodus ook uitzetten. OMT-redacteur Sabine legt je uit hoe je dat doet.

Dankzij de nachtmodus kan je iPhone betere foto’s maken in het donker. Afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht, kan het even duren voordat je telefoon een foto maakt. Het is daarbij belangrijk dat je het toestel stilhoudt. Zonder statief is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom wil je de nachtmodus soms liever uit dan aan hebben staan.

iPhone: zo gaat de nachtmodus niet automatisch aan

Standaard wordt de nachtmodus automatisch ingeschakeld wanneer je de camera-app van je iPhone opent en er weinig omgevingslicht is. Als je snel een kiekje wil schieten, maakt de nachtmodus je dit lastig. Zo zorg je ervoor dat de functie niet automatisch inschakelt.

Om de nachtmodus niet automatisch in te laten schakelen, heb je een iPhone met iOS 15 of nieuwer nodig. Ga naar de Instellingen van je toestel en druk op Camera. Druk op Bewaar instellingen en zorg ervoor dat Nachtmodus is ingeschakeld.

En zo blijft de functie uit

Open nu je camera-app en zet de nachtmodus handmatig uit. Als je de camera sluit en weer opnieuw opent, zal je zien dat je iPhone je laatste instelling heeft onthouden en de nachtmodus niet meer automatisch wordt geactiveerd.

Heb je de nachtmodus toch een keer nodig, dan kun je deze gewoon handmatig inschakelen. Vergeet niet om de nachtmodus weer uit te zetten als je klaar bent, want je iPhone onthoudt je laatste instelling.

Check ook gelijk deze instellingen

Naast het onthouden van de instelling van de nachtmodus, kan je in dezelfde reeks instellingen bepalen welke cameramodus je iPhone moet tonen als je de camera-app opent. Ben je een fanatieke filmer, dan laat je de videomodus automatisch openen.

Daarnaast zijn er opties voor filters, diepte-instellingen, belichting en Live Photo’s. Wanneer je de sliders groen maakt, worden de laatste instellingen bewaard. Door met de schuifjes te spelen, scheelt je dat een hoop tijd en frustraties in de toekomst.